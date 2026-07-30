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Američka vojska izvela novi niz napada na Iran: "Moćno smo odgovorili..."
Američka vojska je u četvrtak rekla da je tijekom noći uspješno izvela niz napada na ciljeve u Iranu, opisavši napade kao "moćan" odgovor na pokušaje Irana da dan ranije balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku.
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Ciljevi napada su bili zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju balističkih projektila i bespilotnih letjelica, objekti za nadzor obale i obranu te pomorska sredstva, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na društvenoj platformi X rano u četvrtak, po lokalnom vremenu uIranu.
U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026
Svrha prekonoćnih napada je bila dodatno smanjiti "prijetnju koje Iran i njegovi posrednici predstavljaju za američke snage, komercijalno brodovlje i susjedne zemlje (Perzijskoga) zaljeva", kazao je CENTCOM.
Iranski mediji su ranije izvijestili o eksplozijama na jugu zemlje. Novinska agencija Fars, povezana s iranskom Revolucionarnom gardom (IRGC), objavila je da je do napada došlo na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu te u pokrajini Bušehr.
Američka vojska je kazala da je Teheran lansirao nekoliko balističkih projektila prema američkim snagama na Bliskom istoku rano u srijedu, što predstavlja prvi zabilježeni napad Teherana otkako je Washington zaustavio svoje napade na iranske ciljeve tijekom vikenda.
Vojska je presrela sve projektile, prema CENTCOM-u, koji nije specificirao što su bili ciljevi Irana.
Iranska državna televizija je citirajući priopćenje IRGC-a rekla da su rakete gađale američku vojnu bazu u Jordanu. Jordanske oružane snage su objavile da su presrele pet balističkih projektila lansiranih iz Irana.
Američke snage i njihov saveznik Saudijska Arabija su nedugo zatim izveli napade u Iraku protiv, kako je rekla američka vojska, "terorista" koje podupire Iran. CENTCOM je objavio da napadi predstavljaju odgovor na preko 30 napada IRGC-a bespilotnim letjelicama tijekom protekla 72 sata.
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