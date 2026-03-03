BIJEG OD RATA
Hrvatica za N1 otkrila kako je uspjela napustiti Jordan: Preko Hrvatske nije bilo nikakve šanse to izvesti
Hrvatica sa švicarskim državljanstvom Đurđica Siročić Juratovac turističko je boravila u Jordanu i nakon tri dana pod sirenama, uspjela se domoći Zagreba. O svemu je pričala našoj reporterki Katarini Plantak.
"Proveli smo pet divnih dana u Jordanu, a tri posljednja pod sirenama. Imali smo hotel blizu palače kralja Abdullaha II. pa smo se osjećali sigurno. Ni kod tamošnjih građana nije bilo nikakve panike", započela je Đurđica pa nastavila:
"Kćerka mi živi u Švicarskoj pa smo preko nje uspjeli putem Istanbula izaći i danas smo imali let za Zagreb."
Tvrdi da panike ni straha nije bilo dok su boravili u Jordanu.
"Kad su krenuli napadi, nismo imali nikakav strah. Dapače, radili smo veliku turu i čuli kako s druge strane tuku, ali nismo to uzeli za ozbiljno. A potom su i u Ammanu krenule sirene pa nam nije bilo svejedno. Srećom, kćer je uspjela organizirati naš povratak. Što se Ammana tiče, tamo su nam ljudi govorili da nema straha i da se ne trebamo loše osjećati. Čak smo jučer obavili turu, bili smo u amfiteatru, kazalištu..."
Rakete nije vidjela.
"Samo četiri borbena zrakoplova, navodno iz američkih vojnih baza. Preletjeli su iznad nas pa smo ih vidjeli."
Preskupe cijene karata
Kaže da nije ni pokušala kontaktirati hrvatsko veleposlanstvo jer ima švicarsko državljanstvo.
"Srećom jer, moram biti iskrena, preko Hrvatske nije bilo nikakve šanse to izvesti. Znam jer je moja prijateljica pokušavala."
Prije pomoći Švicarske, pokušala je preko agencije doći do zrakoplovnih karata za povratak.
"Bili smo u nedjelju ujutro u agenciji kraljevske kompanije Royal Jordanian i oni nam nisu dali nikakvu povoljnu ponudu za let prema Istanbulu. Nudili su London, Frankfurt... i te cijene su bile toliko skupe da jednostavno nismo mogli pristati na tu opciju. O jeftinim kartama uopće nije bilo nimalo riječi. Mislim da to nije u redu", požalila se Đurđica pa dodala:
"Bez vanjske pomoći ništa, mogu samo zahvaliti mojoj kćeri koja se toliko zauzela da je stvarno radila sve da se kupe te karte jer nam je uzela zadnja dva mjesta za Istanbul. Drugih opcija stvarno nije bilo. Kad smo došli na aerodrom svi letovi su bili otkazani, naravno da je to bio velik šok za sve. Letjela su samo dva leta naša, jedan za Istanbul i drugi za Larnacu. Iskorištava se ova situacija, ali, hvala Bogu, mi smo opet kod kuće u Zagrebu. To je moj grad i strašno ga volim, prijateljica i ja smo jako sretne da smo ponovno kod kuće."
Na kraju je imala poruku svima koji misle putovati u krizna ili okolna područja.
"Svima bih poručila da ne putuju, sada nije vrijeme za putovanje, niti u Jordan, niti Egipat. Vidite da je sve blokirano, ostanite kod kuće, bit će vremena za putovanja", zaključila je Đurđica Siročić Juratovac.
Pogledajte snimku cijelog razgovora.
