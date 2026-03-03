Hrvatica za N1 otkrila kako je uspjela napustiti Jordan: Preko Hrvatske nije bilo nikakve šanse to izvesti

"Bez vanjske pomoći ništa, mogu samo zahvaliti mojoj kćeri koja se toliko zauzela da je stvarno radila sve da se kupe te karte jer nam je uzela zadnja dva mjesta za Istanbul. Drugih opcija stvarno nije bilo. Kad smo došli na aerodrom svi letovi su bili otkazani, naravno da je to bio velik šok za sve. Letjela su samo dva leta naša, jedan za Istanbul i drugi za Larnacu. Iskorištava se ova situacija, ali, hvala Bogu, mi smo opet kod kuće u Zagrebu. To je moj grad i strašno ga volim, prijateljica i ja smo jako sretne da smo ponovno kod kuće."