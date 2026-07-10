Kako je moguće da dvije države imaju istu zastavu i zašto UN ne može riješiti taj spor?

Na drugom kraju svijeta Čad je 1960. godine stekao neovisnost od Francuske. Prvotna je zamisao bila usvojiti panafričke boje – zelenu, žutu i crvenu. Čad je svoju trobojnicu proglasio u studenome 1959., dok je Mali tada bio dio Federacije Mali (zajedno sa Senegalom) i koristio je zeleno-žuto-crvenu zastavu s crnim ljudskim likom (kanaga) u sredini. Nakon raspada federacije Mali je zadržao te boje, pa su čadske vlasti, kako bi izbjegle zabunu, zelenu zamijenile plavom. Plava je trebala simbolizirati nebo i nadu, žuta sunce i pustinju, a crvena krv prolivenu za neovisnost.