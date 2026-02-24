107 država glasalo za rezoluciju UN-a za mir u Ukrajini: SAD i Srbija suzdržane

TIMOTHY A. CLARY / AFP

Opća skupština UN-a danas je usvojila rezoluciju kojom se poziva na sveobuhvatan, prvi ikada i trajan mir u Ukrajini, pri čemu je Rusija glasala protiv rezolucije, dok su SAD bile suzdržane. Rezolucija, koju je podnijela Ukrajina s više od 45 zemalja supokroviteljica, usvojena je sa 107 glasova za, 12 protiv i 51 suzdržanim.

Hrvatska je glasala za rezoluciju, kao i BiH, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Crna Gora i Albanija. Srbija je, kao i SAD, bila suzdržana.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napisao je na X mreži da je zahvalan na 107 zemalja koje su danas stale uz Ukrajinu u Ujedinjenim narodima u obrani života, te je priložio sliku tablice koja prikazuje tko je glasao.

"Opća skupština usvojila je našu rezoluciju u znak podrške trajnom miru, s jasnim pozivima na potpuno primirje i povratak naših ljudi. To su pravi i potrebni koraci i nastavit ćemo aktivno raditi na postizanju mira s našim partnerima", napisao je Zelenski.

Poziv na trenutni i bezuvjetni prekid vatre

Rezolucija je istaknula regionalni i globalni utjecaj rata te izrazila "ozbiljnu zabrinutost" zbog kontinuiranih napada Rusije na "civile, civilne objekte i kritičnu energetsku infrastrukturu" koji pogoršavaju humanitarnu situaciju.

Potvrđena je snažna predanost Opće skupštine "suverenitetu, neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu", uključujući teritorijalne vode Ukrajine.

Pozvala je na "trenutni, potpuni i bezuvjetni prekid vatre" te pozvala na "završetak razmjene ratnih zarobljenika, oslobađanje svih nezakonito pritvorenih osoba i povratak svih civila koji su prisilno premješteni ili deportirani, uključujući djecu, kao ključnu mjeru izgradnje povjerenja".

SAD traži odvojeno glasovanje o određenim stavcima

SAD je predložio odvajanje nekih stavaka od ostatka rezolucije radi odvojenog glasovanja.

Tome se snažno usprotivio zamjenik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Marian Besta, rekavši da je to "duboko zabrinjavajuće i neprihvatljivo".

Zamjenica američkog veleposlanika pri UN-u Tami Bruce rekla je da je američki stav da će određene formulacije u rezoluciji vjerojatno odvratiti pozornost od tekućih pregovora, "umjesto da podrže raspravu o punom nizu diplomatskih puteva koji mogu dovesti do trajnog mira".