Austrijanac uhićen u hotelu 48 godina nakon ubojstva

Nakon ubojstva, mladić se sakrio u Austriji i kasnije dobio austrijsko državljanstvo. U međuvremenu, egipatski sud je u odsutnosti osudio Austrijanca na "samo" pet godina zatvora zbog ubojstva iz nehaja. Međunarodna tjeralica, koja je na snazi ​​do danas, pokazala se ključna za lišavanjem slobode danas 71-godišnjaka i to tijekom odmora u Italiji, piše Krone.