Austrijanac uhićen u hotelu 48 godina nakon ubojstva

Gotovo pet desetljeća nakon što je navodno ubio čovjeka u svađi s ocem, lisice su stavljene oko ruku Austrijanca i to tijekom odmora u turističkom biseru Mediterana.
Međunarodna tjeralica i "crvena uzbuna" Interpola
Poznato je da je pravda spora, ali dostižna - ali ovo uhićenje pola stoljeća nakon krvavog djela sigurno je rekord. Avanturistička priča počinje 1977. u zemlji faraona. Tada 23-godišnjak i njegov otac (sada pokojni) navodno su u Egiptu upucali svog protivnika, koji je slučajno prolazio pored njihove kuće, tijekom tinjajućeg spora oko zemlje.
Nakon ubojstva, mladić se sakrio u Austriji i kasnije dobio austrijsko državljanstvo. U međuvremenu, egipatski sud je u odsutnosti osudio Austrijanca na "samo" pet godina zatvora zbog ubojstva iz nehaja. Međunarodna tjeralica, koja je na snazi do danas, pokazala se ključna za lišavanjem slobode danas 71-godišnjaka i to tijekom odmora u Italiji, piše Krone.
Jer ono što je umirovljenik zaboravio: Međunarodna policijska organizacija Interpol još uvijek je tragala za osumnjičenikom, traženim 48 godina, putem takozvane crvene uzbune.
Uhvaćen u Savonu nakon što se vratio u hotel
Alarm se aktivirao prilikom prijave u hotel.
Kada se prijavio u hotel na rivijeri Savona – talijanski grad u regiji Ligurija – sa svojom putovnicom, osoblje je obavijestilo policiju. Međutim, do dolaska specijalne jedinice, osumnjičenik je već otišao u Španjolsku. Nakon što se 71-godišnjak ponovno pojavio u talijanskom hotelu nekoliko dana kasnije, zamka je otvorena.
Austrijanac sada čeka izručenje u zatvoru Marassi u Genovi.
