U Hrvatskoj uhićena Slovenka s Interpolove tjeralice
08. lis. 2025. 10:33
Policijski službenici Policijske postaje Delnice s ispostavom Čabar, jučer su na svom postajnom području pronašli i uhitili 23-godišnju državljanku Slovenije, izvijestila je policija.
Riječ je o osumnjičenici za kojom je raspisana međunarodna potraga Interpola i za kojom je nadležni slovenski sud u veljači ove godine izdao Europski uhidbeni nalog zbog počinjenja kaznenih djela protiv imovine.
Po završetku postupanja policije, uhićena 23-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
