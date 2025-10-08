Oglas

23-godišnjakinja

U Hrvatskoj uhićena Slovenka s Interpolove tjeralice

author
N1 Info
|
08. lis. 2025. 10:33
13.11.2019., Split - Djelatnik policijer Photo: Miranda Cikotic/PIXSELL
Miranda Cikotic/PIXSELL/Ilustracija

Policijski službenici Policijske postaje Delnice s ispostavom Čabar, jučer su na svom postajnom području pronašli i uhitili 23-godišnju državljanku Slovenije, izvijestila je policija.

Oglas

Riječ je o osumnjičenici za kojom je raspisana međunarodna potraga Interpola i za kojom je nadležni slovenski sud u veljači ove godine izdao Europski uhidbeni nalog zbog počinjenja kaznenih djela protiv imovine.

Po završetku postupanja policije, uhićena 23-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku.

Teme
Interpol Slovenka policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ