VIDEO / Povijesni trenutak: Xi, Putin i Kim zajedno u Pekingu uoči najveće vojne parade: Ovo je gotovo neizbježno

Iza parade, analitičari pomno prate hoće li trojica signalizirati bliže obrambene veze nakon pakta potpisanog između Rusije i Sjeverne Koreje u lipnju 2024., te sličnog saveza Pekinga i Pjongjanga – ishoda koji bi mogao promijeniti vojnu ravnotežu u azijsko-pacifičkoj regiji. To bi također predstavljalo udarac za Trumpa, koji se hvali svojim bliskim odnosima s Putinom, Xijem i Kimom i svojim „mirotvornim zaslugama”, dok rat Rusije u Ukrajini traje već tri i pol godine.