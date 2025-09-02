ISTOČNI SAVEZ
VIDEO / Povijesni trenutak: Xi, Putin i Kim zajedno u Pekingu uoči najveće vojne parade: Ovo je gotovo neizbježno
Po prvi put na istoj pozornici, kineski predsjednik Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski vođa Kim Jong Un okupili su se u Pekingu. Njihov susret uoči najveće vojne parade do sada označava demonstraciju moći i sve bliže povezivanje triju država koje Zapad gura na marginu.
Prvi susret trojice čelnika autoritarnog istoka
Xi je ugostio Vladimira Putina na razgovorima u Velikoj dvorani naroda, a potom i u svojoj rezidenciji, nazvavši ga svojim „starim prijateljem”.
Nekoliko sati kasnije, oklopni vlak Kim Jong Una primijećen je kako stiže u kinesku prijestolnicu, što je potvrdila i sjevernokorejska državna agencija, navodeći da su ga dočekali kineski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Wanga Yija, te da je Kim zahvalio Xiju na gostoprimstvu.
Trojica čelnika trebala bi u srijedu zauzeti središnje mjesto na velikoj vojnoj paradi, gdje će kineski predsjednik pokazati svoju viziju novog svjetskog poretka dok politike „Amerika na prvom mjestu” predsjednika SAD-a Donalda Trumpa opterećuju zapadne saveze.
Hoće li ojačati obrambenu suradnju?
Iza parade, analitičari pomno prate hoće li trojica signalizirati bliže obrambene veze nakon pakta potpisanog između Rusije i Sjeverne Koreje u lipnju 2024., te sličnog saveza Pekinga i Pjongjanga – ishoda koji bi mogao promijeniti vojnu ravnotežu u azijsko-pacifičkoj regiji. To bi također predstavljalo udarac za Trumpa, koji se hvali svojim bliskim odnosima s Putinom, Xijem i Kimom i svojim „mirotvornim zaslugama”, dok rat Rusije u Ukrajini traje već tri i pol godine.
U prikrivenoj poruci rivalu s druge strane Pacifika, Xi je u ponedjeljak na summitu više od 20 čelnika nezapadnih zemalja izjavio: „Moramo nastaviti zauzimati jasan stav protiv hegemonizma i politike sile.”
Xi je u ponedjeljak razgovarao i s indijskim premijerom Narendrom Modijem, čija je zemlja bila na meti Trumpa zbog kupnje ruske nafte, čime se, smatra se, financira Putinov rat. Trumpov ministar financija Scott Bessent nazvao je summit „performativnim” i optužio Kinu i Indiju, najveće kupce ruske nafte, da su „loši akteri” jer potiču rat.
Dok su se Putin i Xi sastajali, ruski Gazprom i kineska Nacionalna naftna korporacija potpisali su sporazum o povećanju opskrbe plinom i dogovor o novom plinovodu koji bi mogao opskrbljivati Kinu idućih 30 godina.
Kasnije su se dvojica čelnika povukla u predsjednikovu privatnu rezidenciju radi nastavka razgovora. Prema agenciji TASS, Putin i Kim također bi se mogli susresti nakon Kimovog dolaska, piše Reuters.
Uzbuna na zapadu
U trenutku kada Trump priželjkuje Nobelovu nagradu za mir, svaka nova koncentracija vojne moći na Istoku koja uključuje Rusiju izazvat će alarm na Zapadu.
„Trilateralne vojne vježbe između Rusije, Kine i Sjeverne Koreje čine se gotovo neizbježnima”, napisao je u ožujku Youngjun Kim, analitičar američkog Nacionalnog biroa za azijska istraživanja, navodeći kako je rat u Ukrajini približio Moskvu i Pjongjang.
„Još do prije nekoliko godina Kina i Rusija bile su važni partneri u uvođenju međunarodnih sankcija Sjevernoj Koreji zbog njezinih nuklearnih i raketnih testova… sada su potencijalni vojni partneri Demokratske Narodne Republike Koreje u slučaju krize na Korejskom poluotoku,” dodao je.
Sjevernokorejski čelnik poslao je više od 15.000 vojnika kako bi podržali Putinov rat u Ukrajini. Godine 2024. ugostio je ruskog čelnika u Pjongjangu – prvi takav summit nakon 24 godine – što se naširoko tumačilo kao poruka Xiju i pokušaj da umanji ovisnost Sjeverne Koreje o Kini.
Oko 600 sjevernkorejskih vojnika poginulo boreći se u Kurskoj oblasti
Oko 600 sjevernokorejskih vojnika poginulo je boreći se za Rusiju u Kurskoj oblasti, prema južnokorejskoj obavještajnoj agenciji, koja vjeruje da Pjongjang planira novu vojnu misiju.
Putin je na summitu Šangajske organizacije za suradnju u Tianjinu izjavio da „treba obnoviti poštenu ravnotežu u sigurnosnoj sferi”, što je ruski eufemizam za kritiku širenja NATO-a prema istoku.
Za Kima će parada predstavljati najveći multilateralni diplomatski događaj kojem je ikada nazočio, pružajući zatvorenom mladom vođi priliku da stekne implicitnu podršku za svoje zabranjeno nuklearno oružje i proširi diplomatski krug.
Prije nego što je u utorak ušao u Kinu, Kim je posjetio laboratorij za rakete. Taj posjet imao je za cilj „pokazati (sjevernokorejski) status nuklearne sile” neposredno prije nego što „stane uz bok Xiju i Putinu, čime se želi sugerirati potpora Sjevernoj Koreji kao nuklearnoj državi”, rekao je Hong Min, analitičar Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje.
Tko je sljedeći u liniji nasljeđivanja?
Prema navodima južnokorejske obavještajne agencije, Kim je na ovo rijetko multilateralno putovanje poveo i svoju mladu kćer Ju Ae. Kim ju je vodio i na druge velike vojne i javne događaje, potičući nagađanja da bi mogla biti u liniji nasljeđivanja.
Kina je uložila golem trud u pripremu „Dana pobjede”, parade povodom 80. obljetnice poraza Japana na kraju Drugog svjetskog rata, zbog čega je središte Pekinga tjednima bilo paralizirano sigurnosnim mjerama i prometnim kontrolama.
Uz prikaz najmodernije vojne tehnike pred oko 50.000 gledatelja, vlasti planiraju pustiti i više od 80.000 „golubica mira” tijekom događaja.
