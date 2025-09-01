Oglas

AdBlue

Samo za vlasnike dizelskih vozila: Znate li na što upozorava ova žuta lampica?

N1 Info
01. ruj. 2025. 10:15
Freepik/Ilustracija

Žuta lampica upozorava na tank AdBluea koji se bliži pražnjenju. AdBlue je naziv vodene otopine uree. Vozači novijih dizelskih automobila sa SCR katalizatorom moraju, osim dizela, redovito dolijevati i otopinu pa zato imaju i dodatni spremnik.

Otopina se sastoji od otprilike jedne trećine uree i dvije trećine demineralizirane vode. Ubrizgava se u protok ispušnih plinova i smanjuje emisiju otrovnih dušikovih oksida (NOx). Samo ovom naknadnom obradom moderni dizelski automobili mogu zadovoljiti Euro 6 standard emisije.

Potrošnja je oko tri do pet posto potrošnje dizelskog goriva. Prije nego što se spremnik AdBluea isprazni putno računalo poslat će vam upozorenje. To se može dogoditi već nakon 5000 kilometara, ali i kasnije, ovisno o veličini spremnika. Neki automobili neće se uključiti ako u spremniku ima premalo AdBluea, piše Revija HAK.

AdBlue automobili dizel automobili

