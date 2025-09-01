Samo za vlasnike dizelskih vozila: Znate li na što upozorava ova žuta lampica?

Potrošnja je oko tri do pet posto potrošnje dizelskog goriva. Prije nego što se spremnik AdBluea isprazni putno računalo poslat će vam upozorenje. To se može dogoditi već nakon 5000 kilometara, ali i kasnije, ovisno o veličini spremnika. Neki automobili neće se uključiti ako u spremniku ima premalo AdBluea, piše Revija HAK.