Samo za vlasnike dizelskih vozila: Znate li na što upozorava ova žuta lampica?

Žuta lampica upozorava na tank AdBluea koji se bliži pražnjenju. AdBlue je naziv vodene otopine uree. Vozači novijih dizelskih automobila sa SCR katalizatorom moraju, osim dizela, redovito dolijevati i otopinu pa zato imaju i dodatni spremnik.
Oglas
Otopina se sastoji od otprilike jedne trećine uree i dvije trećine demineralizirane vode. Ubrizgava se u protok ispušnih plinova i smanjuje emisiju otrovnih dušikovih oksida (NOx). Samo ovom naknadnom obradom moderni dizelski automobili mogu zadovoljiti Euro 6 standard emisije.
Potrošnja je oko tri do pet posto potrošnje dizelskog goriva. Prije nego što se spremnik AdBluea isprazni putno računalo poslat će vam upozorenje. To se može dogoditi već nakon 5000 kilometara, ali i kasnije, ovisno o veličini spremnika. Neki automobili neće se uključiti ako u spremniku ima premalo AdBluea, piše Revija HAK.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas