Što zapravo znače "sigurnosna jamstva" za Ukrajinu?

General-pukovnik u mirovini Ben Hodges, koji je zapovijedao američkim snagama u Europi, kaže da je skeptičan da su „SAD doista ozbiljne po pitanju sigurnosnih jamstava za Ukrajinu i da će pružiti više od samih riječi“. Dodaje: „Europljani ne vjeruju Vladimiru Putinu i nije im nejasno tko je agresor u ovom ratu. Oni se boje da Trump nije sposoban ili nije voljan priznati da je Rusija agresor. Putin se neće pridržavati nijednog sporazuma osim ako na to ne bude prisiljen.“