Dok su rezultati borbi u trenutku pisanja još neizvjesni, prisutnost čitavog „Azovskog” korpusa i njegova „sestrinskog” korpusa u redovnoj vojsci iznenadila je mnoge promatrače. Većina ih se sjeća kao jedinice od oko 1000 ljudi, a sada su šokirani činjenicom da je prerasla u dvije višebrigadne strukture s više od 20.000 do 40.000 vojnika svaka. Rast i krajnje desna ideološka orijentacija ovog formiranja mogli bi imati snažan utjecaj na buduće mirovne pregovore o Ukrajini.