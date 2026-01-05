ANALIZA
BBC: Uhićenje Madura mogao bi biti presedan za autoritarne sile diljem svijeta
Uhićenjem venezuelanskog vođe Nicolása Madura, Donald Trump je snažnije no ikad demonstrirao uvjerenje u moć vlastite volje, potpomognute sirovom američkom vojnom silom. Prema njegovim naredbama, SAD je Madura stavio iza rešetaka i sada će "voditi" Venezuelu.
Trump je rekao da će SAD biti zadužen za Venezuelu "dok ne dođe vrijeme kada budemo mogli provesti sigurnu, ispravnu i razboritu tranziciju“.
Američki državni tajnik Marco Rubio, rekao je Trump, razgovarao je s venezuelanskom potpredsjednicom Delcy Rodríguez, koja mu je navodno rekla: "učinit ćemo što god vam treba… Bila je, mislim, prilično susretljiva, ali zapravo nema izbora.“
Trump nije ulazio u detalje. Rekao je da se "ne boje slanja vojnika na teren ako to bude potrebno“.
No vjeruje li doista da može upravljati Venezuelom na daljinu? Hoće li ova demonstracija da je spreman potkrijepiti riječi vojnom akcijom — što su na Mar-a-Lagu obilato hvalili i Marco Rubio i američki ministar obrane Pete Hegseth — biti dovoljna da preoblikuje Venezuelu i prisili čelnike Latinske Amerike na poslušnost.
Dokazi, međutim, upućuju na to da to neće biti ni lako ni glatko, piše BBC u analizi situacije.
Pad Madura mogao bi dovesti do nasilja
Ugledni think tank International Crisis Group upozorio je u listopadu da bi pad Madura mogao dovesti do nasilja i nestabilnosti u Venezueli.
Istog mjeseca The New York Times izvijestio je o simulaciji koju su proveli dužnosnici u prvoj Trumpovoj administraciji. Njihov zaključak bio je da pad Madura vodi u nasilni kaos u kojem bi se naoružane frakcije borile za vlast.
Uklanjanje i zatvaranje Nicolása Madura izvanredno je snažna potvrda američke vojne moći.
SAD je okupio golemu armadu i ostvario cilj bez ijednog izgubljenog američkog života. Maduro je ignorirao volju venezuelanskog naroda odbacivši vlastiti izborni poraz, pa će njegov odlazak bez sumnje pozdraviti mnogi građani. No, raspoloženje na konferenciji u Mar-a-Lagu bilo je trijumfalističko, dok se slavila operacija koju su izvele visoko profesionalne američke snage. Vojna operacija je, međutim, tek prva faza.
Američki dosadašnji učinak provođenja promjena režima silom u posljednjih 30 godina je porazan.
Politički nastavak je ono što odlučuje hoće li proces uspjeti ili propasti.
Trump je iskušao novi nadimak, Donroeova doktrina, za izjavu koju je 1823. dao predsjednik James Monroe, upozorivši druge sile da se ne miješaju u američku sferu utjecaja na zapadnoj hemisferi.
"Monroeova doktrina je velika stvar, ali mi smo je daleko nadmašili“, rekao je Trump u Mar-a-Lagu. "Prema našoj novoj strategiji nacionalne sigurnosti, američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje.“
Donald Trump govorio je o tome da Venezuelu ponovno učini velikom, ali ne i o demokraciji. Odbacio je ideju da bi venezuelanska oporbena čelnica María Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine, trebala voditi zemlju.
Nije spomenuo Edmunda Gonzáleza, za kojeg mnogi Venezuelanci vjeruju da je bio stvarni pobjednik izbora 2024. godine.
Trumpove želje
Američka intervencija u Venezueli snažno razotkriva neke od temeljnih izvora Trumpova svjetonazora.
On ne skriva koliko žudi za mineralnim bogatstvima drugih zemalja.
Već je pokušao izvući dobit iz prirodnih resursa Ukrajine u zamjenu za vojnu pomoć.
Trump ne skriva ni želju da kontrolira golema venezuelanska rudna bogatstva, kao ni uvjerenje da su američke naftne kompanije opljačkane kada je naftna industrija nacionalizirana.
To će dodatno produbiti strahove u Grenlandu i Danskoj da bi Trump mogao gledati i prema sjeveru, a ne samo prema jugu.
Operacija protiv Madura ujedno predstavlja još jedan ozbiljan udarac ideji da je najbolji način upravljanja svijetom poštivanje dogovorenog skupa pravila, utvrđenih međunarodnim pravom.
Kina je osudila američku akciju, poručivši da "hegemonistički potezi SAD-a ozbiljno krše međunarodno pravo i suverenitet Venezuele te ugrožavaju mir i sigurnost u Latinskoj Americi i na Karibima“.
SAD bi, poručili su, trebao "prestati kršiti suverenitet i sigurnost drugih država“.
Unatoč tome, Kina bi u američkoj akciji mogla vidjeti presedan.
Peking smatra Tajvan odmetnutom provincijom, a njegovo vraćanje pod vlastitu kontrolu proglasio je nacionalnim prioritetom. Na to je upozorio i demokratski senator Mark Warner.
Svijet moći ne funkcionira onako kako Trump misli
"Ako Sjedinjene Države polažu pravo na korištenje vojne sile za invaziju i hvatanje stranih vođa koje optužuju za kriminalno ponašanje, što sprječava Kinu da polaže isto pravo nad vodstvom Tajvana? Što sprječava Putina da iznese slično opravdanje za otmicu ukrajinskog predsjednika? Jednom kada se ova granica prijeđe, pravila koja obuzdavaju globalni kaos počinju se urušavati, a autoritarni režimi će to prvi iskoristiti", rekao je Warner.
Čini se da Donald Trump vjeruje kako on stvara pravila i da ono što vrijedi za SAD pod njegovim vodstvom ne vrijedi za druge. No, svijet moći ne funkcionira tako. Njegovi postupci na samom početku 2026. godine nagovještavaju još jednu godinu globalnih turbulencija, zaključuje BBC u analizi.
