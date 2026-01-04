Od 2027. godine ovaj detalj na autima odlazi u povijest

Proizvođači automobila uskoro će morati prilagoditi vozila koja prodaju u Kini. Naime, električne uvlačne ručke na vratima bit će zabranjene od 2027. godine.
Izgledaju futuristički i moderno, ali su prema navodima ADAC-a sigurnosni rizik: električne ručke koje se mogu uvući u vrata automobila. Već dvije godine automobilski klub upozorava na ovaj dizajn koji rado koriste Tesla, Mercedes, BMW i drugi. Sada bi odluka iz Kine mogla dovesti do toga da futurističkim ručkama dođe kraj. Od 2027. godine vlasti u Pekingu će ih zabraniti, piše Fenix magazin.
Pozadina ove mjere su sigurnosni razlozi, kako izvještava portal “Auto Motor Sport”. Više puta se događalo da se nakon nesreća električne ručke nisu izvukle, zbog čega je spasilačkim službama trebalo više vremena da izvuku putnike iz vozila. U budućnosti će se takvi sustavi smjeti koristiti samo ako posjeduju mehaničko otvaranje u nuždi. Zapravo, Tesla je već najavila prilagodbu mehanizma vrata nakon nekoliko incidenata.
ADAC upozoravao na ručke Tesle i ostalih
Potrebno je razlikovati dva različita sustava. Ručke koje se izvlače pritiskom ili dodirom nisu pogođene zabranom u Kini jer funkcioniraju neovisno o napajanju strujom. Drugačije je s ručkama koje se automatski izvlače prilikom otključavanja vozila. One se otvaraju samo ako postoji napajanje strujom.
Još 2024. godine ADAC je upozorio na električne ručke. “S gledišta kluba mobilnosti, mehaničko rješenje za izvlačenje ručki na vratima jamči najbolje šanse za otvaranje vrata izvana nakon sudara – čak i ako nestane struje”, stajalo je u tadašnjem priopćenju. To je posebno važno kod nesreća u kojima su karoserija ili vrata deformirani.
“ADAC također ističe da neka vozila i iznutra otključavaju vrata električno, pritiskom na gumb. I ovdje mora biti moguće brzo otvoriti vozilo u slučaju opasnosti bez napajanja strujom”, navodi se dalje. Ovime su pogođeni modeli Tesle, kineske marke Nio ili BMW-ovi modeli serije 7 i iX. “Sigurno pohranjen čekić za razbijanje stakla u nuždi može biti od pomoći u slučaju dvojbe”, preporučuje ADAC za takva vozila.
Tesline ručke zimi se stalno smrzavaju
Proizvođači automobila preferiraju električne uvlačne ručke ne samo zbog atraktivnog izgleda, već i zbog poboljšane aerodinamike. Prema pisanju časopisa “Auto Zeitung”, takvi čimbenici su važni za električne automobile jer svako malo poboljšanje može povećati domet.
Za potrošače električne ručke imaju i druge nedostatke. Tako vozači Tesle stalno izvještavaju o zaleđenim ručkama zimi. Problem je očito toliko raširen da Tesla ima poseban članak o tome na svom servisnom portalu. Kao prijedlog za brže otključavanje, američki proizvođač predlaže prskanje ručki sredstvom WD-40.
