Od 2027. godine ovaj detalj na autima odlazi u povijest

Pozadina ove mjere su sigurnosni razlozi, kako izvještava portal “Auto Motor Sport”. Više puta se događalo da se nakon nesreća električne ručke nisu izvukle, zbog čega je spasilačkim službama trebalo više vremena da izvuku putnike iz vozila. U budućnosti će se takvi sustavi smjeti koristiti samo ako posjeduju mehaničko otvaranje u nuždi. Zapravo, Tesla je već najavila prilagodbu mehanizma vrata nakon nekoliko incidenata.