BBC: Trumpovo rušenje Madura nosi mnogo rizika

Neki se boje da bi američka intervencija mogla izazvati nasilnu fragmentaciju i dugotrajnu borbu za vlast. Čak i oni koji ne vole Madura i žele da ode, oprezni su zbog američke intervencije kao sredstva za to, prisjećajući se desetljeća pučeva s američkom podrškom i promjena režima u Latinskoj Americi u 20. stoljeću.