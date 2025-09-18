Bernie Sanders: Ovo je genocid

I to je samo ono što znamo od humanitarnih radnika i lokalnih novinara - stotine kojih su ubijene - dok Izrael zabranjuje vanjskim medijima ulazak u Gazu. Zapravo, Izrael je ubio više novinara u Gazi nego što ih je ubijeno u bilo kojem prethodnom sukobu. Rezultat: vjerojatno postoji mnogo toga što ne znamo o razmjerima zločina", rekao je.