Bernie Sanders: Ovo je genocid

Senator Bernie Sanders u svom autorskom tekstu pod naslovom “It Is Genocide” upozorava da se izraelska vojna operacija u Gazi pretvorila u sustavni napad na cijeli palestinski narod. Poziva američku vladu da prekine vojnu potporu Izraelu, da se odmah proglasi primirje i omogući masovna humanitarna pomoć stanovnicima Gaze.
Ukupan broj veći od službenih, 83 posto ubijenih - civili
"Od 2,2 milijuna Palestinaca u Gazi, Izrael je sada ubio oko 65.000 ljudi i ranio otprilike 164.000. Ukupan broj žrtava vjerojatno je puno veći, s tisućama tijela zakopanih pod ruševinama. Procurila tajna izraelska vojna baza podataka pokazuje da je 83% ubijenih civila. Ubijeno je više od 18.000 djece, uključujući 12.000 u dobi od 12 godina ili mlađih", započeo je svoj tekst Bernie Sanders.
Yes, the war in Gaza is a genocide.— Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) September 17, 2025
I hope you’ll take a moment to read my op-ed here:https://t.co/Aouot49mp5
U trenutku objave ovog teksta na X-u, Sandersova je objava prikupila preko pet milijuna reakcija. Nastavlja:
"Gotovo dvije godine ekstremistička Netanyahuova vlada ozbiljno je ograničila količinu humanitarne pomoći dopuštene u Gazu i postavila je sve moguće prepreke Ujedinjenim narodima i drugim humanitarnim skupinama koje pokušavaju osigurati potrepštine za spašavanje života. To uključuje 11-tjednu potpunu blokadu u kojoj Izrael nije dopustio ulazak hrane, vode, goriva ili medicinskih potrepština u Gazu", podsjeća senator.
"Kao izravna posljedica ove izraelske politike, Gazu sada pogađa umjetna glad, a stotine tisuća ljudi suočavaju se s glađu. Više od 400 ljudi, uključujući 145 djece, već je umrlo od gladi. Svaki dan donosi nove smrti od gladi", napisao je.
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) September 16, 2025
For the first time, the UN is accusing Israel of committing genocide in Gaza.
“It is clear there is an intent to destroy the Palestinians in Gaza.”
The world now has no excuse.
States are legally obliged to act, stop genocide, and prosecute Israeli war criminals. pic.twitter.com/F0kZthOx8L
70 posto građevina u Gazi uništeno, bez struje - 23 mjeseca
Ističe i slijedeće:
"Ali nije riječ samo o ljudskoj cijeni. Izrael je sustavno uništavao fizičku infrastrukturu Gaze. Satelitske snimke pokazuju da je izraelsko bombardiranje uništilo 70% svih građevina u Gazi. UN procjenjuje da je 92% stambenih jedinica oštećeno ili uništeno. U ovom trenutku Izrael ruši ono što je ostalo od grada Gaze", piše Sanders pa nastavlja:
"Većina bolnica je uništena, a gotovo 1600 zdravstvenih radnika je ubijeno. Gotovo 90% vodovodnih i sanitarnih objekata sada je nefunkcionalno. Stotine škola su bombardirane, kao i svako od 12 sveučilišta u Gazi. Struje nema već 23 mjeseca.
I to je samo ono što znamo od humanitarnih radnika i lokalnih novinara - stotine kojih su ubijene - dok Izrael zabranjuje vanjskim medijima ulazak u Gazu. Zapravo, Izrael je ubio više novinara u Gazi nego što ih je ubijeno u bilo kojem prethodnom sukobu. Rezultat: vjerojatno postoji mnogo toga što ne znamo o razmjerima zločina", rekao je.
Otvoreno provođenje etničkog čišćenja
Sada, uz punu podršku Trumpove administracije, ekstremistička Netanyahuova vlada otvoreno provodi politiku etničkog čišćenja u Gazi i na Zapadnoj obali. Nakon što su život učinili nepodnošljivim bombardiranjem i izgladnjivanjem, oni se zalažu za „dobrovoljnu“ migraciju Palestinaca u susjedne zemlje kako bi napravili mjesta za iskrivljenu viziju predsjednika Trumpa o „Rivijeri Bliskog istoka“.
🚨 @washingtonpost scoop:🚨— Hala Jaber (@HalaJaber) August 31, 2025
Trump’s team is circulating a 38-page “GREAT Trust” plan for Gaza. It envisions a U.S.-run trusteeship for 10 years, turning the Strip into a “Riviera of the Middle East.” The catch? It begins with the “voluntary” relocation of 2M Palestinians.… pic.twitter.com/dX0CpVO54P
Genocid se definira kao radnje poduzete s „namjerom da se u cijelosti ili djelomično uništi nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina“. Radnje uključuju ubijanje članova skupine ili „namjerno nametanje skupini životnih uvjeta sračunatih na njezino fizičko uništenje u cijelosti ili djelomično“. Pravno pitanje ovisi o namjeri", ističe senator.
Gallant: Borba protiv ljudskih životinja
"Izraelski čelnici jasno su dali do znanja svoju namjeru. Na početku sukoba, ministar obrane rekao je: „Borimo se protiv ljudskih životinja i djelujemo u skladu s tim.“ Ministar financija zavjetovao se da će „Gaza biti potpuno uništena“. Drugi ministar izjavio je: „Cijela Gaza bit će židovska... mi iskorjenjujemo ovo zlo"", podsjeća i nastavlja:
"Izraelski predsjednik Herzog rekao je: „Cijela je nacija vani odgovorna.“ Drugi ministar pozvao je na „brisanje cijele Gaze s lica zemlje“. Drugi izraelski zastupnik rekao je: „Pojas Gaze treba sravniti sa zemljom i za sve tamo treba postojati jedna kazna - smrt.
Moramo izbrisati Pojas Gaze s karte. Tamo nema nevinih.“ Još jedan član Knesseta pozvao je na „brisanje cijele Gaze s lica zemlje“. I, nedavno, ministar u izraelskom kabinetu visokih snaga sigurnosti rekao je: „Sam grad Gaza trebao bi biti točno kao Rafah, koji smo pretvorili u grad ruševina. Namjera je jasna. Zaključak je neizbježan: Izrael čini genocid u Gazi", rekao je senator iz redova demokrata.
A UN inquiry has confirmed that Israel is committing genocide in Gaza.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 16, 2025
The Foreign Secretary must come to Parliament, now, and explain why the government is still - shamefully - providing military support to Israel. pic.twitter.com/NDC2liXZei
Zaustavljanje slanja oružja Izraelu
Kaže kako je svjesta da se mnogi ljudi možda ne slažu s ovim zaključkom.
"Istina je, bilo da to nazivate genocidom ili etničkim čišćenjem ili masovnim zločinima ili ratnim zločinima, put naprijed je jasan.
Kao Amerikanci, moramo prekinuti svoje suučesništvo u pokolju palestinskog naroda. Zato sam surađivao s brojnim kolegama iz Senata kako bih prisilio glasanje o sedam zajedničkih rezolucija o neodobravanju kako bi se zaustavila prodaja ofenzivnog oružja Izraelu. Sjedinjene Države ne smiju nastaviti slati milijarde dolara i oružja Netanyahuovoj genocidnoj vladi", smatra on.
"Nazvavši to genocidom, moramo iskoristiti svaki djelić svog utjecaja kako bismo zahtijevali trenutni prekid vatre, masovnu dozu humanitarne pomoći koju bi omogućili UN i početne korake kako bi se Palestincima osigurala vlastita država2, napisao je.
Kako dodaje, ovo pitanje nadilazi Izrael i Palestinu.
My beloved city, Gaza. pic.twitter.com/bpCdNrYbXR— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) September 17, 2025
Demokracija diljem svijeta u defenzivi
"Dio svijeta, demokracija je u defenzivi. Mržnja, rasizami podjele su u porastu. Izazov s kojim se sada suočavamo je spriječiti da svijet padne u barbarstvo, gdje se strašni zločini protiv čovječnosti mogu nekažnjeno događati"m naglašava Sanders i dodaje:
"Moramo reći sada i zauvijek da, iako se ratovi mogu događati, postoje određeni osnovni standardi koji se moraju poštivati. Izgladnjivanje djece može ne smije se tolerirati. Sravnjivanje gradova ne smije postati norma. Kolektivno kažnjavanje je izvan granica dopuštenog", kaže i zaključuje:
"Sam izraz genocid podsjetnik je na ono što se može dogoditi ako ne uspijemo. Ta je riječ proizašla iz Holokausta - ubojstva šest milijuna Židova - jednog od najmračnijih poglavlja u ljudskoj povijesti. Ne varajte se.
Ako ne bude odgovornosti za Netanyahua i njegove kolege ratne zločince, drugi demagozi učinit će isto. Povijest zahtijeva da svijet djeluje jednim glasom i kaže: dosta je. Prekinite genocid."
