Besplatne koze za sve koje ih mogu uhvatiti: Talijanski otok preplavljen rogatim životinjama

Na malenom talijanskom otoku Alicudiju živi svega stotinjak stanovnika i inače, stotinjak divljih koza. Međutim, ove godine je došlo do prilične neravnoteže u tom odnosu.

Otok je trenutno preplavljen rogatim životinjama – broj koza je šest puta veći od željenog broja i ima više životinja po glavi stanovnika nego bilo gdje drugdje gdje se takve stvari računaju, piše CNN.

Gradonačelnik Riccardo Gullo pozvao je sve koji mogu pomoći da se uključe u rješavanje problema. Gullo je u četvrtak za CNN rekao da ga nije briga znate li išta o uzgoju koza, jedino je važno da imate brod kojim ćete koze odvesti s otoka.

Rekao je da je program “udomljavanje koza” stvoren jer lokalne vlasti ne žele ubijati životinje koje su prodrle u stambena područja, napale domove, sažvakale sve na što su naišle u parkovima i vrtovima i pokušale se penjati po kamenim zidovima koji obično popuste pod njihovom težinom.

Kako navodi sicilijanska regionalna vlada. koze je na otok prije otprilike 20 godina donio farmer koji ih je potom pustio na slobodu. Koze su godinama samostalno pasle na liticama otoka i krasile su gotovo svaku razglednicu s otoka.

No, budući da su bile prepuštene same sebi, razmnožavale su se nevjerojatnom brzinom. Svi zainteresirani za preuzimanje do 50 koza mogu podnijeti službeni zahtjev zajednici do 10. travnja, rekao je gradonačelnik, ali je dodao da će produljiti rok dok se sve koze ne udome.

Podnositelj zahtjeva mora svoj zahtjev poslati e-poštom lokalnim vlastima i platiti 16 € takse za biljege kako bi zahtjev bio služben. Kozolovac će imati 15 dana da uhvati životinje i ukloni s otoka.

Alicudi je talijanski otok u Tirenskom moru i pripada skupini Liparskih otoka. Otočje se nalazi sjeverno od Sicilije i čini ga osam vulkanskih otoka, od kojih je Alicudi najzapadniji.

