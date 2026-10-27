Eylon Levy
Bivši glasnogovornik izraelske vlade: „Novi rat s Iranom iznimno je vjerojatan”
Današnji parlamentarni izbori u Izraelu mogli bi preoblikovati političku budućnost zemlje duboko podijeljene oko vodstva Benjamina Netanyahua. Bivši glasnogovornik izraelske vlade Eylon Levy za Euronews govori o tome što je na kocki i zašto bi uskoro mogao izbiti novi rat s Iranom.
Dok Izraelci danas izlaze na parlamentarne izbore, politička budućnost premijera Benjamina Netanyahua ostaje jedno od središnjih pitanja kampanje, uz nacionalnu sigurnost, odgovornost za napade 7. listopada 2023. i posljedice triju godina rata.
Bivši glasnogovornik izraelske vlade Eylon Levy rekao je za Euronews da je rasprava o tome treba li Netanyahu ostati premijer postala glavna crta podjele u izraelskoj politici, zbog čega je suradnja među strankama sve teža.
„Pitanje treba li on biti premijer ili ne već desetljeće kontaminira, blokira i truje izraelsku politiku”, rekao je Levy.
Netanyahu, premijer s najduljim stažem u povijesti Izraela, suočava se s pitanjima o odgovornosti za sigurnosne propuste povezane s napadima pod vodstvom Hamasa 7. listopada 2023., dok je kazneni postupak koji se protiv njega vodi još jedan izvor političkih podjela.
Levy smatra da bi Netanyahuov odlazak, kad god do njega dođe, mogao iz temelja promijeniti političku scenu zemlje.
„Dan nakon Netanyahua, kad god to bilo, mislim da možemo očekivati preslagivanje izraelske politike. Dotad se politički tabori doista dijele na one koji su za Bibija i one koji su protiv njega”, rekao je.
Izbori u sjeni 7. listopada
Izbori, prvi u Izraelu nakon napada 2023., održavaju se u ozračju zahtjeva za osnivanje državnog istražnog povjerenstva koje bi ispitalo propuste zbog kojih je Hamas mogao izvesti napad.
„Ovi se izbori održavaju u sjeni pokolja 7. listopada i to je pitanje prisutno apsolutno posvuda”, rekao je Levy za Euronews.
Izdvojio je tri ključna pitanja: odgovornost za napade, nastavak Hamasove vlasti u Gazi te društvene i gospodarske posljedice rata.
Prema Levyju, neriješeno pitanje budućnosti Hamasa potaknulo je bijes javnosti, a političke se stranke nadmeću oko toga tko Izraelu može osigurati trajnu sigurnost.
Mogućnost novog rata s Iranom
Osim o unutarnjopolitičkim pitanjima, Levy je govorio i o mogućnosti nastavka vojnih sukoba s Iranom, predviđajući da bi do toga moglo doći nakon američkih izbora za Kongres 3. studenoga.
„Mislim da je povratak ratu s Iranom nakon izbora za Kongres iznimno vjerojatan”, rekao je.
Levy je sadašnju pat-poziciju u odnosima s Teheranom opisao kao neodrživu, upozorivši na napetosti oko Hormuškog tjesnaca i iranske vojne aktivnosti u regiji.
Također je ustvrdio da američki predsjednik Donald Trump oklijeva nastaviti sukob prije izbora za Kongres zbog zabrinutosti oko cijena nafte.
„Predsjednik Trump rekao je da se ne želi vratiti ratu prije izbora za Kongres, očito zabrinut zbog toga što bi se moglo dogoditi s cijenama nafte”, rekao je Levy.
Prema Levyju, Netanyahu bi u eventualnom budućem sukobu vjerojatno nastojao postići odlučniji ishod, uključujući uklanjanje iranskog vodstva s vlasti.
No za Levyja mogućnost promjena nadilazi izraelsku regionalnu sigurnosnu politiku. Smatra da bi Netanyahuov odlazak mogao omogućiti suradnju među strankama preko podjela koje godinama oblikuju izraelsku politiku.
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