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MUP za N1 otkrio zabrinjavajuće podatke o ubojstvima i nasilju nad ženama u Hrvatskoj
Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je N1 podatke o ubojstvima žena i nasilju u obitelji u Hrvatskoj, koji otkrivaju razmjere nasilja nad ženama u posljednje tri godine.
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Tijekom 2024. godine ubijeno je 18 žena, od kojih je njih pet ubijeno od strane sadašnjih ili bivših intimnih partnera. Devet ubojstava evidentirano je kao kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe iz članka 111.a Kaznenog zakona, rekli su nam iz Ministarstva unutarnjih poslova.
Tijekom 2025. godine ubijeno je 18 žena, od kojih je njih 12 ubijeno od strane sadašnjih ili bivših intimnih partnera. Deset ubojstava evidentirano je kao kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe.
Od 1. siječnja do 24. studenoga 2026. godine ubijeno je deset žena. Svih deset žena ubile su njima bliske osobe, a njih pet sadašnji ili bivši intimni partneri. Četiri ubojstva evidentirana su kao kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, dodaje se.
Nadalje, tijekom 2024. godine policija je evidentirala 2.601 kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona, a tijekom 2025. godine 2.600 takvih kaznenih djela.
U prvih deset mjeseci 2026. godine, zaključno s 31. listopada, policija je evidentirala 2.259 kaznenih djela nasilja u obitelji, a u istom razdoblju 2025. godine evidentirano je 2.128 tih kaznenih djela, poručili su nam iz Ministarstva.
Žene su i nadalje najčešće žrtve kaznenog djela nasilja u obitelji. U prvih deset mjeseci 2026. godine evidentirane su 1.993 žene žrtve u odnosu na 266 muškaraca.
Vezano uz prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, u 2024. godini evidentirano je njih 6829, a tijekom 2025. godine evidentirano je 5876 ove vrste prekršaja. U 2024. godini 4925 žena su bile žrtve prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a u 2025. godini 4396 žena.
U prvih deset mjeseci 2026. godine evidentirano je 4993 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kažu nam iz MUP-a.
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