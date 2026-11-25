Vezano uz prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, u 2024. godini evidentirano je njih 6829, a tijekom 2025. godine evidentirano je 5876 ove vrste prekršaja. U 2024. godini 4925 žena su bile žrtve prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a u 2025. godini 4396 žena.