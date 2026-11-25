lorena zec
Psihologinja: O nasilju govorimo tek kad zakaže sustav. Ne smijemo čekati najgore
N1 Info
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25. stu. 2026. 17:26
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U programu N1 televizije gostovala je psihologinja Lorena Zec iz SOS Centra za nenasilje Rijeka, koja je u razgovoru s našim Bornom Šmerom govorila o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama.
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