Bivši talijanski premijer: Otkad pamtim, Europa je po prvi put uistinu sama

Bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi je u njemačkom Aachenu uputio ozbiljno upozorenje Europi.
"Prvi put u našem životu doista smo sami zajedno", rekao je Draghi tijekom primanja Međunarodne nagrade Karlo Veliki, koja se dodjeljuje osobama za doprinos europskom jedinstvu.
Draghi je ponovno upozorio da se Europa mora hitno prilagoditi novoj geopolitičkoj stvarnosti, u kojoj su Sjedinjene Američke Države postale "konfrontirajuće i nepredvidive" te "možda više neće jamčiti našu sigurnost".
Njegove poruke dolaze u trenutku kada se Europa suočava sa slabim gospodarskim rastom i sve većim jazom u produktivnosti u odnosu na SAD. Te je pritiske dodatno pojačao povratak Donalda Trumpa na vlast u SAD-u, nakon čega je Washington zauzeo oštriji pristup prema trgovini i sigurnosti.
Draghi, bivši talijanski premijer, ponovno se našao u središtu europske političke scene nakon što je 2024. predstavio plan za zaustavljanje gospodarskog pada Europske unije. Procjenjuje se da bi provedba preporuka iz tog plana godišnje stajala oko 1,2 bilijuna eura, prenosi Politico.
“Svaka strateška ovisnost sada se mora ponovno preispitati", poručio je publici u kojoj su bili njemački kancelar Friedrich Merz, aktualna predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis. Upozorio je i da "ako otvorenost ostane naš jedini odgovor, to postaje izostanak odluke".
Kritizirao je sporost europskog donošenja odluka
Draghi je posebno izdvojio umjetnu inteligenciju i obranu kao dva ključna područja u kojima Europa mora znatno povećati ulaganja. Istaknuo je i da je energetska infrastruktura presudna i za europsku konkurentnost i za sigurnost.
Kritizirao je i sporost europskog donošenja odluka, ocijenivši da procesi unutar Europske unije često "ublažavaju i odgađaju" potrebne poteze, sve dok oni na kraju ne postanu nedostatni.
“Slaba provedba potkopava legitimitet, a slab legitimitet dodatno otežava provedbu. Taj krug moramo prekinuti", zaključio je Draghi.
