Bizaran potez Bijele kuće, izmijenili lice žene koju je uhitio ICE: "Memeovi će se nastaviti"

Bijela kuća ponovno je šokirala javnost - na društvenim su mrežama objavili digitalno obrađenu fotografiju kako bi izgledalo kao da prosvjednica jeca dok je privode. No, čini se da je samo dio Trumpove administracije imao pristup alatima za obradu - ministrica domovinske sigurnosti objavila je drugu verziju fotografije.

Noem objavila fotografiju "krajnje lijeve agitatorice"

Fotografiju uhićenja Nekime Levy Armstrong, na kojoj ona ima neutralan izraz lica u četvrtak ujutro je na X-u prva objavila ministrica Kristi Noem.

Bijela kuća pola sata kasnije objavila je fotografiju na kojoj ona djeluje uznemireno i niz lice joj teku suze, opisujući Armstrong kao "krajnje ljevičarsku agitatoricu". Izmijenjenu verziju potom je na X-u objavio i potpredsjednik JD Vance.

Homeland Security Investigators and FBI agents arrested Nekima Levy Armstrong who played a key role in orchestrating the Church Riots in St. Paul, Minnesota.



She is being charged with a federal crime under 18 USC 241.



Religious freedom is the bedrock of the United States -… pic.twitter.com/O9yp4nRio1 — Kristi Noem (@KristiNoem) January 22, 2026

"Memeovi će se nastaviti"

Objava Bijele kuće izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, a kao odgovor CBS-u je li riječ o izmijenjenoj fotografiji, ured za odnose s javnošću poslao je poveznicu na objavu glasnogovornika Bijele kuće Kaelana Dorra u kojoj se fotografija naziva "memom".

"Provođenje zakona će se nastaviti. Memeovi će se nastaviti. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", objavio je Dorr.

Stručnjak za digitalnu forenziku Hany Farid, profesor na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyu, rekao je da je slika najvjerojatnije izmijenjena umjetnom inteligencijom.

"Ovo nije prvi put da Bijela kuća dijeli sadržaj manipuliran ili generiran umjetnom inteligencijom. Ovaj trend je zabrinjavajući na nekoliko razina. Ne samo da dijele obmanjujući sadržaj, već sve više otežavaju javnosti da vjeruje svemu što dijele s nama", rekao je Farid.

Nekima Levy Armstrong, Photo: Tyrone Siu / REUTERS

Val prosvjeda nakon ubojstva Renee Good

Uhićenje Armstrong i još nekoliko prosvjednika uslijedilo je nakon vala prosvjeda u području Twin Citiesa koji su eskalirali nakon što je agent ICE-a ranije ovog mjeseca usmrtio Renee Good.

Armstrong je odvjetnica za građanska prava i bivša predsjednica minneapoliskog ogranka NAACP-a. Sudjelovala je u prosvjedu tijekom nedjeljne službe u crkvi Cities Church u St. Paulu, gdje jedan lokalni ICE-ov službenik navodno djeluje kao pastor. Ministrica Noem izjavila je da se Armstrong tereti jer je zakonom zabranjeno zastrašivanje nekoga tko ostvaruje ustavno pravo.

Očekuje se da će biti puštena na slobodu nakon što je sudac odbio zahtjev za pritvor.