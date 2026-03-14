Bratislava se više ne protivi obnavljanju sankcija Rusiji

Slovačka je u zadnji trenutak odustala od protivljenja obnavljanju sankcija Europske unije protiv ruskih pravnih i fizičkih osoba, rekli su u subotu diplomatski izvori.
Veleposlanici država članica EU-a pokrenuli su u subotu pisani postupak za produljenje sankcija za preko 2700 pravnih i fizičkih osoba odgovornih za pomaganje ruskog rata protiv Ukrajine, doznaje se iz izvora EU-a.
Popis sankcioniranih pravnih i fizičkih osoba od 2014. narastao je na preko 2700 imena i mora se obnavljati svakih šest mjeseci. Bez odluke o produljenju “crna lista” prestala bi se primjenjivati od nedjelje, 15. ožujka.
Slovačka je zahtijevala da se s popisa sankcioniranih uklone dva imena: Ališera Usmanova, ruskog milijardera, i Mihaila Fridmana, jednog od osnivača financijske grupe Alfa. U suprotnom, Bratislava je bila zaprijetila vetom na obnavljanje sankcija, pojašnjava AFP.
Slovačka je konačno odlučila odustati od ovog zahtjeva, naglasio je diplomatski izvor. Odluka EU-a se donosi u zadnji trenutak jer je osim Slovačke i Mađarska tražila da se s popisa uklone neki ruski oligarsi.
