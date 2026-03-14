"crna lista"

Bratislava se više ne protivi obnavljanju sankcija Rusiji

Hina
14. ožu. 2026. 15:12
Robert Fico
NICOLAS TUCAT / AFP

Slovačka je u zadnji trenutak odustala od protivljenja obnavljanju sankcija Europske unije protiv ruskih pravnih i fizičkih osoba, rekli su u subotu diplomatski izvori.

Veleposlanici država članica EU-a pokrenuli su u subotu pisani postupak za produljenje sankcija za preko 2700 pravnih i fizičkih osoba odgovornih za pomaganje ruskog rata protiv Ukrajine, doznaje se iz izvora EU-a.

Popis sankcioniranih pravnih i fizičkih osoba od 2014. narastao je na preko 2700 imena i mora se obnavljati svakih šest mjeseci. Bez odluke o produljenju “crna lista” prestala bi se primjenjivati od nedjelje, 15. ožujka.

Slovačka je zahtijevala da se s popisa sankcioniranih uklone dva imena: Ališera Usmanova, ruskog milijardera, i Mihaila Fridmana, jednog od osnivača financijske grupe Alfa. U suprotnom, Bratislava je bila zaprijetila vetom na obnavljanje sankcija, pojašnjava AFP.

Slovačka je konačno odlučila odustati od ovog zahtjeva, naglasio je diplomatski izvor. Odluka EU-a se donosi u zadnji trenutak jer je osim Slovačke i Mađarska tražila da se s popisa uklone neki ruski oligarsi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
