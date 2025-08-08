Brazilski proizvođač aviona koristi izuzeće od Trumpovih carina

Embraerov manji mlažnjak E175-E1 prve generacije ispunjava odredbe o težini i ne krši sindikalna ograničenja, ključan je za regionalne rute unutar SAD-a i nema odgovarajuću zamjenu. Obitelj zrakoplova E2 natječe se pak s Airbusom A220, koji je sastavni dio flote prijevoznika poput Delte i JetBluea.