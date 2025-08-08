Brazilski proizvođač aviona koristi izuzeće od Trumpovih carina

Brazilski proizvođač aviona Embraer želi ući na američko tržište, naglasio je izvršni direktor Francisco Gomes Neto, i spremna je graditi montažne pogone u SAD-u, uz planiranu nabavu američkih proizvoda u vrijednosti više milijardi dolara.
Tvrtka je odahnula prošli tjedan budući da je američki predsjednik Donald Trump iz 50-postotnih carina na robu iz Brazila izuzeo zrakoplove. Trenutno podliježe carini od 10 posto na uvoz iz zemalja širom svijeta, prema odluci Bijele kuće iz travnja.
Embraer je dugo američkim zrakoplovnim tvrtkama nudio svoje zrakoplove, podsjećajući na popularnost uskotrupnog mlažnjaka E195-E2, ali kupce je do sada našao u Europi, ali ne i u SAD-u.
"Vjerujemo da bismo mogli dobiti narudžbu (američkih kupaca - op. ur.)", rekao je izvršni direktor Francisco Gomes Neto Reutersu u utorak. No, naša je pozicija sada otežana zbog većih troškova, bilo bi nam puno lakše da carina iznosi nula posto, dodao je Gomes Neto.
Carine se nadovezuju na teškoće brazilske kompanije s osvajanjem tog dijela američkog tržišta zbog odredbi o težini zrakoplova i ograničenja u kolektivnim sporazumima sindikata pilota.
Embraerov manji mlažnjak E175-E1 prve generacije ispunjava odredbe o težini i ne krši sindikalna ograničenja, ključan je za regionalne rute unutar SAD-a i nema odgovarajuću zamjenu. Obitelj zrakoplova E2 natječe se pak s Airbusom A220, koji je sastavni dio flote prijevoznika poput Delte i JetBluea.
Brazilska kompanija zalaže se za ukidanje carina, ističući veze sa SAD-om koje uključuju radna mjesta i planiranu kupnju američkih proizvoda u vrijednosti od 21 milijardu dolara do 2030. godine.
Konkurencija Lockheed Martinu
Uprava naglašava i da bi, ako Washington odluči kupiti njihov vojni transportni zrakoplov KC-390, mogla uložiti 500 milijuna dolara u pogon u SAD-u u kojem bi ga sastavljali.
Konkurencija je Embraerovom vojnom zrakoplovu C-130 Hercules koji proizvodi američki Lockheed Martin.
"Znamo da je konkurencija žestoka, ali silno se želimo dokazati i vjerujemo da imamo šanse", naglasio je Gomes Neto, dodajući da je ponudu nedavno predstavio visokim američkim dužnosnicima, tvrdeći da je dobra "prilika za biznis".
Embraer surađuje s "relevantnim partnerom" kako bi SAD-u prodao KC-390, naglasio je čelnik brazilske tvrtke, ali nije želio reći o kome je riječ.
