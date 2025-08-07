Švicarska u šoku: Trumpove carine prijete luksuznim satovima, sirevima i čokoladi

Švicarska će nastaviti pregovore sa Sjedinjenim Državama, rekla je u četvrtak predsjednica te zemlje, nakon što je predsjednik Donald Trump uveo carine na švicarsku robu koje prijete nanijeti ozbiljnu štetu njezinom izvozno orijentiranom gospodarstvu.
Carine od 39 posto, među najvišima u Trumpovom globalnom trgovinskom 'resetiranju', stupile su na snagu u 04:00 GMT u četvrtak, nakon što jedanaestoosatni napor švicarskih dužnosnika nije uspio polučiti bolji dogovor.
Carine će ograničiti pristup male alpske nacije SAD-u, vodećem izvoznom tržištu za satove Swatch, Rolex i Patek Philippe, kao i za visokokvalitetne sireve i čokolade.
SAD je također najveće pojedinačno tržište za švicarske farmaceutske proizvode, koje proizvode tvrtke poput Rochea i Novartisa, iako taj izvoz trenutno nije obuhvaćen stopom od 39 posto.
"Izvanredno teška situacija"
"Za pogođene sektore, tvrtke i njihove zaposlenike ovo je izvanredno teška situacija", rekla je predsjednica Karin Keller-Sutter novinarima nakon hitnog sastanka sedmočlanog Saveznog vijeća, švicarskog kabineta.
Keller-Sutter je u srijedu napustila Washington bez dogovora nakon na brzinu organiziranog putovanja tijekom kojeg se nije sastala ni s Trumpom niti s bilo kojim od njegovih vodećih trgovinskih predstavnika, prema dva izvora.
Njezin prijedlog o carinama od 10 posto odbačen je, rekao je jedan od izvora.
"Vidjeli smo u drugim slučajevima da se stavovi predsjednika Trumpa mogu mijenjati", rekao je švicarski odvjetnik Damien Cottier, predsjednik švicarsko-američkog parlamentarnog udruženja. "Moramo nastaviti pregovarati i argumentirati naš slučaj, koji je dobar."
Deseci zemalja koje nisu uspjele sklopiti sporazume s Washingtonom suočavaju se s novim carinskim stopama.
"MILIJARDE DOLARA, UGLAVNOM IZ ZEMALJA KOJE SU GODINAMA ISKORIŠTAVALE SAD, SMIJUĆI SE CIJELIM PUTEM, POČET ĆE TEĆI U SAD", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
"Trump ne razumije da njegovi kratkovidni postupci kvare odnose sa saveznicima"
Švicarska je ostala šokirana Trumpovom prošlotjednom odlukom da primijeni tako visoku carinsku stopu, mnogo višu od onih koje su ispregovarali Europska unija, Velika Britanija, Japan i Južna Koreja.
Naslovnica švicarskog dnevnog tabloida Blick u četvrtak bila je sva crna s naslovom "39 posto".
"Ovaj je broj nevjerojatno visok", rekao je Manfred Elsif, direktor istraživanja na Svjetskom trgovinskom institutu Sveučilišta u Bernu. "Trump je jednostavno opsjednut trgovinskim deficitima u robi i ne razumije da njegovi kratkovidni postupci kvare odnose sa saveznicima."
Industrijska udruženja i ekonomisti rekli su da će carine nanijeti veliku štetu gospodarstvu, ugroziti radna mjesta i ograničiti rast. Također bi mogle potaknuti Švicarsku nacionalnu banku da sljedeći mjesec smanji kamatne stope. Neke su procjene da bi, ako nameti ostanu na snazi dulje vrijeme, to moglo rezultirati i gubitkom BDP-a od 0,3 do 0,6 posto tijekom sljedeće godine.
Švicarski privatni sektor pozvao je vladu da nastavi razgovore s Washingtonom.
