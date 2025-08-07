Švicarska u šoku: Trumpove carine prijete luksuznim satovima, sirevima i čokoladi

Industrijska udruženja i ekonomisti rekli su da će carine nanijeti veliku štetu gospodarstvu, ugroziti radna mjesta i ograničiti rast. Također bi mogle potaknuti Švicarsku nacionalnu banku da sljedeći mjesec smanji kamatne stope. Neke su procjene da bi, ako nameti ostanu na snazi dulje vrijeme, to moglo rezultirati i gubitkom BDP-a od 0,3 do 0,6 posto tijekom sljedeće godine.