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INCIDENT

Britanske snage presrele ruski tanker za naftu tajne flote

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Hina
|
14. lip. 2026. 11:47
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FILE PHOTO: A tourist watches the MT Desert Kite oil tanker carrying Russian oil at Narara Marine National Park in the Arabian Sea, Gujarat, India, March 11 , 2026.
REUTERS/Amit Dave/File Photo

Britanske oružane snage su presrele ruski tanker za naftu iz tajne flote koji je pokušavao proći kroz Engleski kanal.

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Na brod SMYRTOS ukrcali su se britanski komandosi i posebno obučeni policijski službenici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane.

Brod će biti zadržan i nadziran uz južnu obalu dok se istraga nastavlja, navodi se u izjavi, dodajući da su mjere provedbe zakona u britanskim teritorijalnim vodama provedene u skladu s domaćim i međunarodnim pravom.

Britanski premijer Kier Starmer rekao je da je osobno naredio presretanje.

"Ova uspješna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podsjeća one koji potiču Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dopustiti da se sakriju", rekao je Starmer u objavi na X.

Teme
kier starmer rusija smyrtos vladimir putin

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