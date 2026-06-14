INCIDENT
Britanske snage presrele ruski tanker za naftu tajne flote
Britanske oružane snage su presrele ruski tanker za naftu iz tajne flote koji je pokušavao proći kroz Engleski kanal.
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Na brod SMYRTOS ukrcali su se britanski komandosi i posebno obučeni policijski službenici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane.
Brod će biti zadržan i nadziran uz južnu obalu dok se istraga nastavlja, navodi se u izjavi, dodajući da su mjere provedbe zakona u britanskim teritorijalnim vodama provedene u skladu s domaćim i međunarodnim pravom.
Britanski premijer Kier Starmer rekao je da je osobno naredio presretanje.
"Ova uspješna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podsjeća one koji potiču Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dopustiti da se sakriju", rekao je Starmer u objavi na X.
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