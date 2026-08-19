"konkretni dokumenti"
SDP uputio osam pitanja Vladi i Ministarstvu, evo kada očekuje odgovore
Član saborskog Odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović (SDP) uputio je u srijedu Vladi i Ministarstvu zaštite okoliša osam pitanja o sanaciji oko 37 tisuća tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću te očekuje odgovore prije izvanredne sjednice Sabora sazvane za četvrtak i petak.
Mihael Zmajlović pitanja je uputio na temelju Zakona o zaštiti okoliša, a od Vlade i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije očekuje konkretan dokument ili podatak da dokument ne postoji jer, kako kaže, „trećeg odgovora nema, a nema ni političkog odgovora“.
Prije svega traži odgovore o preventivnim mjerama poduzetima nakon saznanja za štetu u okolišu u Gospiću, uključujući akt na temelju kojeg su poduzete i datum donošenja. Zanima ga i je li Ministarstvo iskoristilo ovlast za samostalno poduzimanje nužnih mjera zaštite i otklanjanja štete te je li o potrebi takvog djelovanja obavijestilo Vladu.
Traži i odgovor je li pokrenut žurni postupak kojim bi mjere provela treća osoba na trošak odgovornog operatera, tko je i kada angažiran kao ovlašteni procjenitelj štete te je li izrađena propisana procjena.
Zmajlović nadalje želi znati koji je rok Ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa i tko je angažiran za njegovu izradu, kao i kada je imenovano stručno povjerenstvo za sanacijski program te tko su njegovi članovi.
Jedno od pitanja odnosi se na uključivanje javnosti, odnosno kada će građanima Gospića i drugim zainteresiranima biti omogućeno da daju primjedbe na predložene mjere.
Na kraju traži odgovor je li Vlada donijela ijednu odluku vezanu uz sanaciju lokacije, uključujući odluke o području ugroženog okoliša, redoslijedu mjera i osiguranju novca za sanaciju.
Zmajlović: Prve mjere kasne 552 dana
Zmajlović je rekao da je od saznanja za slučaj prošlo 552 dana, odnosno 18 mjeseci. „Zašto gotovo ništa nije napravljeno, nijedna tona otpada nije odvezena i zašto nisu poduzete preventivne mjere“, upitao je.
Smatra da je lokaciju na Bilajskoj 50 trebalo prvog dana zaštititi i prekriti je nepropusnom folijom kako bi se spriječila daljnja šteta za okoliš.
Od izvanredne sjednice Sabora, kaže, ne očekuje puno ako se rasprava ponovno svede na političke obračune. „Čut ćemo o oporbi, čut ćemo da postupak traje, da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može“, rekao je, ustvrdivši da ništa od toga neće biti odgovor na njegovih osam pitanja.
Ako vladajući podrže zaključke koje je predsjednik Republike predložio za izvanrednu sjednicu Sabora, prihvatit će i rokove za postupanje: tri dana za sastanak s građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće Saboru i 30 dana za svako sljedeće, rekao je Zmajlović.
„Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih osam pitanja. Bez jednog dokumenta“, poručio je.
Kritizirao je i činjenicu da se nakon 18 mjeseci još govori o modelu javne nabave za koju rok za primanje ponuda istječe 25. kolovoza.
„Propušteni rokovi, ugašen, disfunkcionalan nadzor zaštite okoliša, rupe ostavljene u propisima, stranački kadrovi na čelnim pozicijama relevantnih institucija... To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je deset godina gradio, HDZ“, kazao je.
Na pitanje o istrazi i najavi glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da bi postupak mogao biti dovršen do kraja rujna, Zmajlović je odgovorio da „taj postupak neće pomaknuti tone opasnog otpada koje se nalaze u Gospiću i drugim Gospićima diljem Hrvatske“.
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