Od izvanredne sjednice Sabora, kaže, ne očekuje puno ako se rasprava ponovno svede na političke obračune. „Čut ćemo o oporbi, čut ćemo da postupak traje, da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može“, rekao je, ustvrdivši da ništa od toga neće biti odgovor na njegovih osam pitanja.