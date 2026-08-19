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rezervat Deliblatska peščara

FOTO, VIDEO / Požari izmiču kontroli diljem Srbije; jedna osoba poginula, vjetar otežava gašenje

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Hina
|
19. kol. 2026. 13:41
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Diljem Srbije vatrogasci se bore s desecima požara koji traju već danima, tijekom gašenja jedna je osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno, dok meteorolozi u od srijede najavljuju novi toplinski val koji će biti praćen i vjetrom.

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Vjetar već uvelike odmaže vatrogascima i lokalnim službama na najkritičnijim točkama u rezervatu prirode Deliblatska peščara, a vatru je tijekom noći rasplamsao i na Stolovima kod Kraljeva, gdje je aktivno više požarišta.

Na dijelu teritorija općine Kladovo proglašena je izvanredna situacija jer požari ugrožavaju nekoliko sela na površini od oko 13 četvornih kilometara.

Uslijed novog toplinskog vala, uz južni i jugozapadni vjetar, meteorološki uvjeti za gašenje požara značajno će se pogoršati, upozorio je u srijedu Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ).

. (Photo by Uros Arsic / AFP)
A firefighter battles a wildfire in Deliblatska Pescara (Deliblato Sands), near the village of Dubovac, some 70 kilometres northeast of Belgrade, Serbia, on August 9, 2026.
(Photo by Uros Arsic / AFP)
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Vjetar će u četvrtak biti pojačan u košavskom području u Banatu i na planinama, a od subote i u ostalim dijelovima Srbije.

Iz RHMZ-a upozoravaju da slijedi razdoblje s izraženim deficitom padalina, što će dodatno pridonositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od brzog širenja požara na otvorenom.

Teme
požari srbija suša toplinski val vjetar

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