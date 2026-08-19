"IMAM ODLIČAN NJUH"
Vučić o sebi: Imam osobine dva psa – Svetog Huberta i pitbula
Tijekom obilaska Topličkog okruga srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić govorio je o svojim osobinama, usporedivši se s dvije vrste pasa.
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Tijekom obilaska Topličkog okruga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u sebi prepoznaje osobine dviju pasmina pasa – Svetog Huberta i pitbula.
"Predsjedniče, najavili ste i nova ulaganja u vojnu industriju - koliko je to važno. Jer, mnogi su vam osporavali to kada ste prije nekoliko godina krenuli ozbiljnije ulagati u vojsku", upitala je novinarka Pinka Aleksandra Vučića tijekom obilaska gradilišta novog pogona Fabrike složenih borbenih sistema u Kuršumliji.
Vučić je prethodno rekao da se svatko "kreće u granicama vlastite pokvarenosti" te da "polaze od svoje nesposobnosti, pa misle da su i drugi ljudi nesposobni". Nakon toga uslijedio je pomalo neobičan nastavak njegova odgovora.
"Ja imam osobine dva psa. Jedan je Sveti Hubert, to je da imam odličan njuh i da sve u politici namirišem, jer on ima najbolji njuh od svih pasa. Drugi je kao pitbul - kada se za nešto uhvatim, kao buldožer idem dok to ne završim", rekao je Vučić.
Vučić je i ranije koristio zanimljive metafore govoreći o sebi. Tako je jednom prilikom govorio o orlu koji na leđima nosi vranu.
I srbijanski premijer Đuro Macut očito voli životinje, odnosno usporedbe sa životinjama. Krajem prošle godine rekao je da je Srbija ekonomski tigar s elementima medvjeda.
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