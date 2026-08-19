DP: Na odlagalište u Ogulinu dovozi se neutvrđena količina otpada nepoznatog sadržaja

Ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović (SDP) izvijestio je u utorak da je privremeno obustavio dovoz otpada na odlagalište ne bi li pridobio pozornost i demantirao niz lažnih tvrdnji na anonimnim Facebook stranicama, pa i o dovozu opasnog otpada. Dematirao je da se na odlagalište Sodol dovozi opasni otpad, već da se dovozi miješani komunalni otpad iz drugih sredina posredstvom dva poduzeća s potvrdom o porijeklu, u tijeku radnog vremena.