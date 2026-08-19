ISS
VIDEO / Sophie Adenot: Prva francuska astronautkinja u svemirskoj šetnji
Astronautkinja Sophie Adenot postala je prva Francuskinja koja je ostvarila svemirsku šetnju s Međunarodne svemirske postaje (ISS).
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Sophie Adenot ISS je napustila oko šest sati zajedno sa svojim američkim kolegom Anilom Menonom da bi uklonili slomljenu antenu, objavila je američka svemirska agencija NASA.
Njih dvoje trebali su instalirati i zamjensku antenu, ali im je ponestalo vremena jer je prvi zadatak potrajao dulje nego što se očekivalo.
NASA je izvijestila da će posao biti dovršen u predstojećoj svemirskoj šetnji te dodaje da komunikacija s ISS-a nije bila kompromitirana.
Bila je to prva svemirska šetnja Sophie Adenot, druga Menonova i 282. po redu u povijesti ISS-a.
Prva žena u svemirskoj šetnji postala je sovjetska kozmonautkinja Valentina Tereškova 1963., prije 63 godine.
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