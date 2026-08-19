"partnerstvo"
SAD od otmice Nicolása Madura Venezueli uzima polovicu proizvedene nafte
Otprilike polovina nafte proizvedene u Venezueli trenutačno se izvozi u Sjedinjene Američke Države (SAD), rekao je u utorak zamjenik američkog ministra energetike Kyle Haustveit, navevši i da ta zemlja dnevno proizvodi oko 1,25 milijuna barela.
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"U proteklih nekoliko mjeseci preko 500 tisuća venezuelanskih barela, odnosno otprilike polovina proizvodnje u toj zemlji, isporučuje se u SAD u rafinerije izgrađene upravo za tu vrstu nafte", rekao je Kyle Haustveit na jednom događanju u Houstonu.
U Venezuelu se, pak, iz SAD-a dnevno doprema više od 100 tisuća barela američke lake frakcije nafte, koja se potom miješa s teškom venezuelanskom naftom kako bi se olakšala tamošnja proizvodnja, kazao je zamjenik ministra energetike.
"Radi se o prekrasnom energetskom partnerstvu. Ima smisla s obzirom na udaljenosti. Radimo na otvorenom tržištu. Stvarna vrijednost kreira se na objema stranama trgovine. Mislim da nema jednostavnijeg partnerstva", rekao je Haustveit. Američki dužnosnik naglasio je napredak koji je Venezuela postigla i napomenuo da će nepovredivost ugovora biti poštovana.
Američkom gospodarstvu nužne su venezuelanske teške frakcije nafte, rekao je na istom događanju potpredsjednik venezuelanske državne naftne kompanije PDVSA Jovanny Martinez.
Do kraja kolovoza venezuelanska proizvodnja nafte dosegnut će 1,245 milijuna barela nafte, priopćio je Martinez. Od početka godine izvoz nafte iz Venezuele poskočio je za 19,7 posto.
Za proizvodnju težih frakcija nafte Venezueli su potrebna sredstva za razrjeđivanje koja bi trebala biti razvijena u zemlji, rekao je Martinez. Nužno je i unaprijediti, modernizirati i proširiti venezuelanske rafinerije, naglasio je dužnosnik PDVSA‑a, istaknuvši i da je venezuelanska proizvodnja goriva od početka godine uvećana za 12,9 posto te da domaće rafinerije sada na matično tržište isporučuju 5,4 posto više goriva.
"Uložili smo velike napore u energetsku reformu i sada iščekujemo realne rezultate u pogledu razvoja", kazao je Martinez.
Sjedinjene Američke Države otele su vojnom intervencijom predsjednika Venezuele Nicolasa Madura 3. siječnja i otada "surađuju" s novim vlastima.
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