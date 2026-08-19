SAD od otmice Nicolása Madura Venezueli uzima polovicu proizvedene nafte

Za proizvodnju težih frakcija nafte Venezueli su potrebna sredstva za razrjeđivanje koja bi trebala biti razvijena u zemlji, rekao je Martinez. Nužno je i unaprijediti, modernizirati i proširiti venezuelanske rafinerije, naglasio je dužnosnik PDVSA‑a, istaknuvši i da je venezuelanska proizvodnja goriva od početka godine uvećana za 12,9 posto te da domaće rafinerije sada na matično tržište isporučuju 5,4 posto više goriva.