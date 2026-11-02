ilijana jotova
Bugarska izabrala prvu predsjednicu
Vršiteljica dužnosti bugarskog predsjednika Ilijana Jotova pobijedila je u drugom krugu predsjedničkih izbora, pokazali su gotovo konačni rezultati središnjeg izbornog povjerenstva u ponedjeljak, čime je postala prva žena na toj funkciji.
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Na temelju 99,95 posto obrađenih glasačkih listića, Jotova je u drugom krugu izbora u nedjelju osvojila 57,58 posto glasova, odnosno oko 1,1 milijuna dok je njezin suparnik Andrej Gjurov dobio 39,47 posto, odnosno oko 749.500 glasova.
Oko 2,95 posto birača nije dalo podršku nijednom od kandidata.
U prvom krugu 25. listopada nijedan kandidat nije osvojio većinu potrebnu za pobjedu. Jotova je vodila s 34,6 posto glasova, a odmah iza nje bio je Gjurov s 32 posto.
Jotova, bivša potpredsjednica, postala je vršiteljica dužnosti predsjednika nakon što je Rumen Radev u siječnju podnio ostavku.
Radev se potom kandidirao na parlamentarnim izborima te pobijedio s programom koji mnogi politički analitičari smatraju sklonim Kremlju, piše Reuters.
Radev podupire Jotovu, a oboje su pozivali na diplomatsko rješenje rata u Ukrajini.
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