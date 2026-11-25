Ministarstvo obrane Ukrajine/Facebook

Ukrajinske snage tijekom noći pogodile su tri ruska zrakoplova MiG-31K i dva lovca bombardera Su-34 u vojnoj zračnoj bazi Savaslejka u ruskoj Nižnjenovgorodskoj oblasti, a na meti su bile i dvije velike rafinerije nafte u Samarskoj oblasti.

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Ukrajinsko Ministarstvo obrane izvijestilo je o napadima 25. studenoga, potvrdivši da su operaciju zajednički izvele ukrajinske obrambene snage i Sigurnosna služba Ukrajine (SBU).

Savaslejka je jedna od ključnih baza ruskih zrakoplova MiG-31K, koji nose balističke projektile Kh-47M2 Kinžal. Polijetanje tih zrakoplova redovito izaziva oglašavanje uzbune za zračnu opasnost diljem Ukrajine zbog njihove sposobnosti lansiranja projektila na ciljeve širom zemlje.

Su-34 je, pak, taktički lovac bombarder koji ruske snage intenzivno koriste za napade navođenim zrakoplovnim bombama i projektilima na ukrajinske vojne položaje i infrastrukturu, javlja United24 Media.

Prema navodima Ministarstva obrane, napadom na zračnu bazu smanjuje se sposobnost Rusije za izvođenje zračnih napada na Ukrajinu. Razmjeri štete na pet zrakoplova još nisu objavljeni.

Ukrajinske snage pogodile su i Rosneftove rafinerije nafte u Sizranju i Kujbiševu, najmanje deseti, odnosno peti put. Obje su rafinerije obustavile rad nakon napada u rujnu, a popravci su trajali dva mjeseca, navodi ministarstvo.

S ukupnim godišnjim kapacitetom prerade većim od 15 milijuna tona, ta postrojenja opskrbljuju ruske vojne zrakoplove zrakoplovnim gorivom, a ruski Središnji i Južni vojni okrug naftnim derivatima.

Prema navodima ukrajinske ratne mornarice, Ukrajina je ranije, 29. listopada, projektilima dugog dometa Neptun uništila dva ruska lovca bombardera Su-34 na vojnom aerodromu Marinovka u ruskoj Volgogradskoj oblasti.