Buknuo požar u ukrajinskoj luci u ruskom napadu na Odešku oblast

Hina
17. stu. 2025. 09:45
Firefighters work at the site of the Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa region, Ukraine in this handout picture released November 11, 2025.
State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

Ruski napad na Odešku oblast na jugu Ukrajine prouzročio je požar u luci i objektima energetske infrastrukture, rekle su hitne službe u ponedjeljak.

U napadu je oštećena lučka oprema i nekoliko usidrenih civilnih brodova, kazao je potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za obnovu Oleksij Kuleba na komunikacijskoj platformi Telegram.

"Jedna od luka se suočava s prekidom opskrbe električnom energijom, a stručnjaci već rade kako bi je obnovili", rekao je.

Zbog napada na pokrajinu, 36.500 kućanstava je ostalo bez električne energije, rekla je u ponedjeljak privatna energetska kompanija DTEK.

Oko 32.500 kućanstava je u ponedjeljak prijepodne još uvijek bilo bez struje. DTEK je na Telegramu objavio da je zabilježio značajnu štetu na svojim objektima nakon prekonoćnog napada.

Teme
Energetska infrastruktura Odesa Rusija Ukrajina požar rat u Ukrajini

