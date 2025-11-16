Ukrajinska vojska okružena je u Pokrovsku, a ruske snage napreduju, osim tamo, u još dva smjera: južno kod Zaporožja i sjeverno kod Siverska.
Poznati ukrajinski dobrovoljac i voditelj Zaklade Sternjenko, koja opskrbljuje bojišnicu dronovima, daje sljedeću procjenu: “Krećemo prema katastrofi strateških razmjera koja bi nas mogla koštati državnosti. I to je vrlo diplomatska procjena.”
Serhij Sternjenko istaknuti je aktivist sa sjedištem u Kijevu, poznat i po pomoći ukrajinskoj vojsci. Od početka ruske invazije velikih razmjera, imao je ključnu ulogu u populariziranju dronova FPV (first-person-view), prikupljajući sredstva za njihovu nabavu i opskrbu bojišnice drugim potrebnim materijalom. U siječnju je pokrenuo Zakladu Sternenko Community.
Famous Ukrainian volunteer and head of the Sternenko Community Foundation, which supplies drones to the front lines, gives the following assessment: “We are heading toward a strategic-scale catastrophe that could cost us our statehood. And that’s a very diplomatic assessment.” pic.twitter.com/koEhyClZ5D— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 15, 2025
Zaklada tvrdi da je najveći nevladin dobavljač FPV dronova, a do 1. svibnja kupila je više od 176.000 takvih uređaja.
Sternjenko također vodi YouTube kanal s više od 2 milijuna pretplatnika, a njegov Telegram kanal ima više od 840.000 čitatelja.
