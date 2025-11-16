Poznati ukrajinski dobrovoljac: "Idemo prema strateškoj katastrofi koja će nas koštati države"

Serhij Sternjenko istaknuti je aktivist sa sjedištem u Kijevu, poznat i po pomoći ukrajinskoj vojsci. Od početka ruske invazije velikih razmjera, imao je ključnu ulogu u populariziranju dronova FPV (first-person-view), prikupljajući sredstva za njihovu nabavu i opskrbu bojišnice drugim potrebnim materijalom. U siječnju je pokrenuo Zakladu Sternenko Community.