Serhij Sternjenko

Poznati ukrajinski dobrovoljac: "Idemo prema strateškoj katastrofi koja će nas koštati države"

N1 Info
16. stu. 2025. 15:56
A resident walks at a street near buildings damaged by Russian military strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in the frontline town of Pokrovsk, Donetsk region, Ukraine May 21, 2025. REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo
REUTERS / Anatolii Stepanov

Ukrajinska vojska okružena je u Pokrovsku, a ruske snage napreduju, osim tamo, u još dva smjera: južno kod Zaporožja i sjeverno kod Siverska.

Poznati ukrajinski dobrovoljac i voditelj Zaklade Sternjenko, koja opskrbljuje bojišnicu dronovima, daje sljedeću procjenu: “Krećemo prema katastrofi strateških razmjera koja bi nas mogla koštati državnosti. I to je vrlo diplomatska procjena.”

Serhij Sternjenko istaknuti je aktivist sa sjedištem u Kijevu, poznat i po pomoći ukrajinskoj vojsci. Od početka ruske invazije velikih razmjera, imao je ključnu ulogu u populariziranju dronova FPV (first-person-view), prikupljajući sredstva za njihovu nabavu i opskrbu bojišnice drugim potrebnim materijalom. U siječnju je pokrenuo Zakladu Sternenko Community.

Zaklada tvrdi da je najveći nevladin dobavljač FPV dronova, a do 1. svibnja kupila je više od 176.000 takvih uređaja.

Sternjenko također vodi YouTube kanal s više od 2 milijuna pretplatnika, a njegov Telegram kanal ima više od 840.000 čitatelja.

