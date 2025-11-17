"pogrešan stav"
Orban: Ukrajina nema nikakve šanse dobiti rat, financiranje ovog sukoba je ludost
Ukrajina “nema nikakve šanse” pobijediti u ratu protiv ruske invazije, a kontinuirana financijska potpora Europske unije toj zemlji “jednostavno je luda”, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
Komentari Viktora Orbana dolaze u trenutku kada slabe nade u skor prekid vatre, a Europa pokušava pronaći načine za financijsku stabilizaciju Kijeva prije ozbiljnog proračunskog udara sljedeće godine.
U intervjuu s Mathiasom Döpfnerom, direktorom njemačke medijske grupe Axel Springer, koja je vlasnik Politica, Orban je rekao da financijska pomoć Ukrajini “ubija” EU “gospodarski, financijski” te da je “jednostavno ludo”.
Mađarska je već ranije blokirala produljenje sankcija EU-a protiv Rusije i financijsku pomoć Ukrajini te je lobirala za izuzeće od američkih sankcija na rusku naftu.
“Već smo spalili 185 milijardi eura i … namjera nam je spaliti još više. Financiramo zemlju koja nema šansu dobiti rat,” rekao je Orban u najnovijoj epizodi Döpfnerova podcasta MD MEETS.
Mirovni pregovori
Orban je optužio čelnike EU-a da namjerno produljuju rat u Ukrajini nadajući se boljoj pregovaračkoj poziciji.
“Oni žele nastaviti rat,” rekao je Orban. “Misle … da moramo nastaviti rat kako bismo još više podržali Ukrajinu” — stav koji je, prema njemu, “pogrešan, potpuno pogrešan”.
“Situacija i vrijeme idu više u prilog Rusima nego nama. Nemojmo nastavljati; zaustavimo to čim je moguće,” poručio je Orban.
Što se tiče mirovnih pregovora, Orban je rekao da očekuje “dogovor između Rusa i Amerikanaca o ratu i drugim pitanjima — trgovini, svjetskoj trgovini, energiji i ostalom”.
Također je poručio da bi Europljani trebali “otvoriti neovisan komunikacijski kanal prema Rusiji”.
“Neka Amerikanci pregovaraju s Rusima, a onda bi i Europljani trebali pregovarati s Rusima i vidjeti možemo li uskladiti američke i europske pozicije,” rekao je Orban. Europska komisija nije odmah komentirala njegove izjave.
SAD je prošlog mjeseca sankcionirao ruske energetske divove Lukoil i Rosneft te otkazao planirani summit predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Budimpešti.
Mađarska tvrdi da je osigurala neograničeno izuzeće od američkih sankcija na uvoz ruske nafte i plina, nakon što je Orban ranije ovog mjeseca posjetio Trumpa u Bijeloj kući. No američka administracija kaže da izuzeće vrijedi samo godinu dana.
U intervjuu, Orban je ustvrdio da će izuzeće trajati “dok god je on na vlasti”. Nacionalni izbori očekuju se u travnju sljedeće godine.
Sigurnosna jamstva
Europa bi trebala zauzeti pristup Ukrajini “temeljen na europskom interesu”, rekao je Orban, dodajući da ga “ne zanima” pobjeđuje li Moskva ili gubi.
Orban kaže da ga zanima “budućnost europskih naroda, među njima i Mađara,” te “novi sigurnosni sustav”.
Poslijeratni sigurnosni aranžman za Ukrajinu trebao bi uključivati “mirovni dogovor koji stabilizira granice, bile one međunarodno priznate ili ne” te “definitivno neku vrstu demilitarizirane zone”, rekao je.
Ako se ne dogodi “čudo”, Rusija će nastaviti okupirati istočnoukrajinski Donjeck nakon rata, tvrdi Orban. “To je realnost, sviđalo se to vama ili ne,” naglasio je.
Ali odbacio je strahove da bi ojačana Rusija mogla napasti neku europsku ili NATO zemlju. “Mislim da je smiješno reći da će Rusi napasti Europsku uniju ili NATO, jednostavno zato što nisu dovoljno jaki. Mi smo daleko jači,” zaključio je Orban.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare