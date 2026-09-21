PROBLEM ZA EKONOMIJU
Bundesbanka: Inflacija u Njemačkoj visoka, gospodarstvo je posustalo
Inflacija u Njemačkoj bit će još neko vrijeme povišena zbog skuplje energije, a gospodarstvo bi se do kraja godine trebalo blago oporaviti, nakon slabijih ljetnih mjeseci, objavila je u ponedjeljak Bundesbanka.
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Najveće europsko gospodarstvo posustalo je tijekom ljeta, uz slabiji izvoz i potrošnju i probleme u transportu i industriji zbog suše, primjećuje Bundesbank u redovnom mjesečnom izvješću.
Do kraja godine aktivnost bi se trebala oporaviti, procjenjuju, napominjući da poslovna istraživanja signaliziraju povoljnije izglede za prerađivačku industriju, a ulaganja u infrastrukturu podupiru građevinski sektor.
„Oporavak će ipak ovisiti i o razvoju sukoba na Bliskom istoku te o brzini normalizacije vodostaja na važnim plovnim putovima”, upozoravaju u Bundesbanku.
Inflacija u Njemačkoj iznosila je u kolovozu 2,9 posto i bit će još neko vrijeme povišena zbog visokih cijena goriva i drugih naftnih derivata, ali i naglog poskupljenja plina pred početak sezone grijanja, uz rizik od prelijevanja viših troškova energije na druge sektore gospodarstva.
Cijene energije mogle bi snažno rasti još neko vrijeme, napominju, ističući da podaci iz najnovijih terminskih ugovora uppućuju na zaključak da će se trenutno "iznimno" velika razlika između cijena nafte i derivata vrlo postupno smanjivati.
U takvim su uvjetima niske zalihe derivata i plina faktori rizika koji bi mogli još više raspiriti inflaciju, upozoravaju.
Pored toga, očekuje se da će reforme zdravstvenog sustava, koje stupaju na snagu početkom 2027., zajedno s ovogodišnjim izmjenama odredbi o opskrbi ljekarni, privremeno povećati inflaciju u prvoj polovini iduće godine za gotovo pola postotnog boda.
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