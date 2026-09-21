Ogrjevna sezona još nije ni počela, a peleti su već poskupjeli: Vreća i do 7,5 eura

Ivica Galovic/PIXSELL

Građane koji se griju na pelete ove zime očekuju osjetno veći troškovi. U odnosu na prošlu godinu, cijene peleta porasle su između 30 i 40 posto, a proizvođači ne isključuju mogućnost još jednog, nešto manjeg poskupljenja do kraja godine.

Podijeli

Oglas

Na rast cijena posebno će osjetiti oni koji su se na pelete prebacili očekujući povoljnije grijanje. Vera i Zlatko Šebrek iz Velike Gorice prošle su godine grijanje na drva zamijenili peletima, no ove su godine na vrijeme osigurali zalihe.

Pelete su kupili još u svibnju, kada je vreća od 15 kilograma stajala oko 5,5 eura.

"Očekivali smo uštedu. Peleti su jako poskupjeli, ali mi smo ih nabavili na vrijeme", rekla je Vera Šebrek za RTL Danas.

Danas ista vreća košta znatno više. Prema riječima njezina supruga Zlatka, cijena se trenutačno kreće oko 7,5 eura.

Proizvođači najavljuju novo poskupljenje

Da je došlo do značajnog rasta cijena potvrđuju i proizvođači. Ivić Pašalić, predsjednik HUP-Udruge drvne i papirne industrije, navodi da su peleti u prosjeku 30 do 40 posto skuplji nego prošle godine. Prosječna cijena vreće od 15 kilograma trenutačno je oko šest eura.

Do kraja godine moguće je i novo poskupljenje, no proizvođači ističu da ono ne bi trebalo biti ni približno veliko kao dosadašnje. Istodobno, ne očekuju nestašicu peleta na tržištu.

Kao glavne razloge rasta troškova proizvođači navode skuplji transport, veće troškove rada i električne energije, ali i cijenu drvne sirovine.

Pašalić pritom posebno ističe Hrvatske šume, tvrdeći da su cijene sirovine posljednjih godina povećavane više puta, bez dovoljno prethodne najave.

Iz Hrvatskih šuma poručuju da sirovinu i dalje osiguravaju pod konkurentnim i tržišno prihvatljivim uvjetima. Navode da je posljednja korekcija cijena provedena u veljači ove godine, uzimajući u obzir tadašnje tržišne okolnosti.

Isplati li se i dalje grijati na pelete?

Unatoč ovogodišnjem poskupljenju, Pašalić smatra da se isplativost grijanja ne bi trebala procjenjivati na temelju samo jedne sezone.

Prema njegovim riječima, za realnu usporedbu potrebno je gledati troškove kroz nekoliko godina, a pelet i dalje smatra cjenovno i energetski povoljnim oblikom grijanja.

Za građane koji pelete tek trebaju nabaviti, međutim, računica će ove zime biti nepovoljnija nego prošle godine. A ako se najave proizvođača ostvare, cijena bi prije početka sezone grijanja mogla još jednom biti korigirana.