"REZULTATI NEĆE BITI PRIZNATI"
EU najavljuje sankcije zbog ruskih izbora na okupiranim područjima Ukrajine
Europska unija je najavila sankcije protiv osoba odgovornih za izbore u okupiranim teritorijima Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora, izvijestila je njemačka agencija dpa u ponedjeljak.
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"Osobe uključene u organiziranje ovih tobožnjih izbora ili koje su se kandidirale u privremeno okupiranim teritorijima Ukrajine, kao i osobe odgovorne za potkopavanje mogućnosti slobodnih i poštenih izbora unutar Rusije, bit će sankcionirane", ističe se u priopćenju šefice europske diplomacije Kaje Kallas objavljenom u ime svih 27 država članica EU-a u ponedjeljak.
Ni izbori održani tamo ni njihovi rezultati neće se nikada priznati, dodaje se u priopćenju.
"Izbori za Državnu dumu koje je Rusija održala 18.-20. rujna podcrtali su nastavak sve veće erozije demokracije u Rusiji", poručio je EU.
"Rusija dodatno intenzivirala sustavno i institucionalizirano ugnjetavanje unutar zemlje"
Ruske vlasti su dodatno intenzivirale sustavno i institucionalizirano ugnjetavanje unutar zemlje i izvan njenih granica ne bi li isključile demokratsku oporbu iz političkog procesa, prema Uniji.
Odluka da se kandidate stranke Jabloko, jedine koja se protivi ratu u Ukrajini, isključi iz utrke ograničila je broj dostupnih opcija za ruske birače, naglašava priopćenje.
EU se također poziva na nezavisne analitičare i promatrače koji tvrde da su administrativna i pravna sredstva ekstenzivno zloupotrebljavana kako bi se eliminiralo one koji se protive ruskom ratu i kako bi se ruskom stanovništvu uvelike ograničio pristup neovisnim informacijama.
Unija je također navela činjenicu da Rusija nije pozvala promatrače Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE), što je nazvala dodatnim znakom manjka transparentnosti.
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