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politička previranja

Matić: Uvjerljivo najgori rezultat CDU-a, još jedan dokaz u prilog tezi da gube povjerenje birača

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N1 Info
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21. ruj. 2026. 15:00
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Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić komentirao je u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem politička previranja u Njemačkoj nakon izbornih pobjeda AfD-a.

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hrvoje krešić n1 studio uživo srećko matić

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