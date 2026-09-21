"ovo nije viđeno u Srbiji"
VIDEO / Brnabić sazvala izvanrednu konferenciju zbog studentskog spota: "Monstruozno"
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je izvanrednu konferenciju za novinare zbog spota studenata Fakulteta dramskih umjetnosti (FDU), koji je ocijenila "monstruoznim" i povezala s kampanjom Studentske liste.
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Na početku konferencije Brnabić je rekla da je riječ o spotu studenata FDU-a te pozvala građane da ga pogledaju.
Brnabić je spot opisala kao "monstruozan" i ustvrdila da predstavlja poziv na silovanje.
Iiiiiiii ide spot FDU na svim režimskim medijima uz poziv narodu DA GA SVI POGLEDAJU 🤭🤭🤭 pic.twitter.com/zRikfExvHA— Суки (@doktorzakrave) September 21, 2026
"Nemam ništa drugo reći osim da je monstruozno. Ovako nešto nikada nije viđeno u Srbiji, ovakva kampanja nije viđena nigdje u svijetu i neće biti viđena. Zato što se ovakve stvari jednostavno ne rade. A ovo je program Studentske liste. Aleksandar Vučić je prije svega nečiji sin, nečiji brat, otac. Kako se osjeća njegova majka Angelina kada ovo gleda? Kako se osjeća njegova kći Milica kada ovo gleda? Što radite toj obitelji, zašto to radite toj obitelji? Ovo nije prvi put, ovo je milijunti put. Ovo je samo dosad najmonstruoznija poruka", rekla je Brnabić.
"Žele osvetu, a ta osveta sada uključuje i obećanje da ćemo svi biti silovani"
Dodala je da Studentska lista, odnosno oni koji su je osmislili i koji, kako je rekla, preko nje djeluju u Srbiji, ne traže pravdu, već osvetu.
"Ta studentska lista, odnosno oni koji su je osmislili i oni koji ovo rade Srbiji preko studentske liste, ne traže pravdu, već osvetu. A ta osveta sada uključuje i obećanje da ćemo svi biti silovani, ako im se valjda ne sviđaju naša politika, naš rad, naša ideologija i naše vrijednosti. Zato je jučerašnji dan bio prekretnica u ovoj kampanji, ako se ovo može nazvati kampanjom. I konačno, moram pitati sve građane Srbije, kakvi su to ljudi koji nekome prijete silovanjem? Najmonstruoznijim mučenjem. Kakvi su to ljudi koji se tome raduju, zato što ovaj spot s ovim sapunom to predstavlja. Njima je to smiješno, izaziva im sreću i zadovoljstvo. Kako ste, ljudi, došli do tog stupnja neljudskosti i što su vam točno Aleksandar Vučić i njegova obitelj skrivili? Borio se, on je moj suborac i prijatelj, on je i naša obitelj, i ovo ste učinili svima nama", rekla je.
Brnabić je potom poručila obiteljima u Srbiji da razmisle o tome što bi se, prema njezinim riječima, moglo događati ako pobijedi Studentska lista.
"I samo još jednom neka se zapitaju sve obitelji u Srbiji. A ako pobijedi studentska lista, kojim će se sve obiteljima ovo događati 26. listopada?", upitala je Brnabić.
Nakon toga prikazala je video koji je na društvenoj mreži X objavio bivši košarkaš Vladimir Štimac.
Srbija ga nije htela. pic.twitter.com/pTCjcwM55s— FDU u blokadi (@sviublokade_fdu) September 19, 2026
Brnabić je rekla da Štimčevu poruku tumači tako da "sve obitelji u Srbiji trebaju očekivati jahanje ako pobijedi Studentska lista".
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