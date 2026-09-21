VIDEO / Brnabić sazvala izvanrednu konferenciju zbog studentskog spota: "Monstruozno"

"Ta studentska lista, odnosno oni koji su je osmislili i oni koji ovo rade Srbiji preko studentske liste, ne traže pravdu, već osvetu. A ta osveta sada uključuje i obećanje da ćemo svi biti silovani, ako im se valjda ne sviđaju naša politika, naš rad, naša ideologija i naše vrijednosti. Zato je jučerašnji dan bio prekretnica u ovoj kampanji, ako se ovo može nazvati kampanjom. I konačno, moram pitati sve građane Srbije, kakvi su to ljudi koji nekome prijete silovanjem? Najmonstruoznijim mučenjem. Kakvi su to ljudi koji se tome raduju, zato što ovaj spot s ovim sapunom to predstavlja. Njima je to smiješno, izaziva im sreću i zadovoljstvo. Kako ste, ljudi, došli do tog stupnja neljudskosti i što su vam točno Aleksandar Vučić i njegova obitelj skrivili? Borio se, on je moj suborac i prijatelj, on je i naša obitelj, i ovo ste učinili svima nama", rekla je.