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n1 studio uživo

Japunčić: Nije vrijeme da se pale crvene lampice oko javnog duga, no iduća bi godina mogla biti izazovna

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N1 Info
|
21. ruj. 2026. 14:48
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Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je financijski analitičar Hrvoje Japunčić. Razgovarali su o stanju javnog duga, inflaciji i stanju državnih financija.

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