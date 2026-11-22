Konzervativka Theresa May, koja je zemlju vodila od 2016. do 2019. to je objavila nakon samita održanog u petak u Bruxellesu na kojemu su predstavnici EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva sklopili nekoliko sporazuma, pozdravivši pritom "prekretnicu" u svojem odnosu, deset godina nakon referenduma o brexitu.