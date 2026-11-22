U njoj je originalno odijelo dr. Franje Tuđmana koje je nosio na inauguraciji nakon pobjede nakon prvih višestranačkih izbora, njegov izvorni ormar, stolica i stolić na kojima je pisao, sve njegove knjige, neki dokumenti, među kojima je i onaj kada je bio osuđen za vrijeme komunizma, te svi datumi koji su bitni za povijest hrvatskog naroda i HDZ-a.