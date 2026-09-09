Čak 47.000 adresa poreznih obveznika nezakonito ustupljeno ICE-u

Na temelju sporazuma između tih dviju agencija, IRS je u srpnju 2015. počeo obrađivati ​​zahtjeve ICE-a za dobivanje posljednjih poznatih adresa čak 1,28 milijuna osoba za koje se sumnjalo da nezakonito borave u Sjedinjenim Državama. IRS je usvojio postupak koji je ICE-u omogućavao dobivanje podataka o poreznim obveznicima ako bi agencija u polje za adresu upisala peteroznamenkasti ili deveteroznamenkasti broj, čak i ako taj broj nije predstavljao stvarni poštanski broj. Organizacije poput Centra za prava poreznih obveznika (Center for Taxpayer Rights) i saveza Main Street Alliance pokrenule su sudski postupak tvrdeći da je ta praksa nezakonita. Sudac nižeg suda složio se s tim i zabranio provedbu sporne politike, no do tog je trenutka IRS već ustupio ICE-u podatke o 47.289 osoba. Administracija predsjednika Donalda Trumpa u žalbenom je postupku tvrdila da takva presuda ometa rad saveznih tijela za provedbu zakona.