potvrdio Američki prizivni sud
Čak 47.000 adresa poreznih obveznika nezakonito ustupljeno ICE-u
Američki prizivni sud potvrdio je sudsku zabranu provedbe politike Porezne uprave (IRS) koja je toj službi omogućavala dijeljenje tisuća adresa poreznih obveznika sa Službom za imigraciju i carinu (ICE), ocijenivši da je praksa administracije Donalda Trumpa kršila savezni zakon.
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Vijeće od triju sudaca prizivnog suda za okrug Columbia presudilo je da je IRS prošle godine ustupio podatke o adresama otprilike 47.000 poreznih obveznika američkoj Službi za imigraciju i carinu (ICE) u sklopu postupka usvojenog radi provedbe nastojanja administracije da pojača provedbu imigracijskih zakona. IRS nije odgovorio na zahtjev za komentar.
Glasnogovornik Ministarstva domovinske sigurnosti, u čijoj je nadležnosti ICE, izjavio je da se ne slažu s presudom te da će "nastaviti koristiti sva raspoloživa zakonita sredstva za lociranje i udaljavanje iz zemlje ilegalnih useljenika za koje postoji pravomoćno rješenje o deportaciji".
Na temelju sporazuma između tih dviju agencija, IRS je u srpnju 2015. počeo obrađivati zahtjeve ICE-a za dobivanje posljednjih poznatih adresa čak 1,28 milijuna osoba za koje se sumnjalo da nezakonito borave u Sjedinjenim Državama. IRS je usvojio postupak koji je ICE-u omogućavao dobivanje podataka o poreznim obveznicima ako bi agencija u polje za adresu upisala peteroznamenkasti ili deveteroznamenkasti broj, čak i ako taj broj nije predstavljao stvarni poštanski broj. Organizacije poput Centra za prava poreznih obveznika (Center for Taxpayer Rights) i saveza Main Street Alliance pokrenule su sudski postupak tvrdeći da je ta praksa nezakonita. Sudac nižeg suda složio se s tim i zabranio provedbu sporne politike, no do tog je trenutka IRS već ustupio ICE-u podatke o 47.289 osoba. Administracija predsjednika Donalda Trumpa u žalbenom je postupku tvrdila da takva presuda ometa rad saveznih tijela za provedbu zakona.
"No to je prigovor upućen Kongresu, a ne sudu", navela je sutkinja prizivnog suda Cornelia Pillard u obrazloženju presude. Sutkinju Pillard, kao i ostale članove sudskog vijeća, imenovao je demokratski predsjednik Barack Obama. Nakon što je skandal Watergate za vrijeme predsjednika Richarda Nixona otkrio zlouporabe informacija američkih poreznih obveznika, Kongres je zabranio Poreznoj upravi (IRS) dijeljenje informacija s drugim vladinim agencijama osim ako se ne pridržavaju strogih uvjeta. Pillard je rekla da su postupci koje je IRS pod Trumpom usvojio na brojne načine prekršili savezni zakon, uključujući i "najteže" time što nisu čak ni zahtijevali od ICE-a da dostavi stvarnu adresu poreznog obveznika kako je zakonski propisano. Praksa, rekla je Pillard, "automatizira pregled milijuna zapisa bez ikakvog pojedinačnog pregleda ili bilo kojeg drugog načina osiguranja usklađenosti sa zakonskim preduvjetima za objavljivanje informacija svakog pojedinog poreznog obveznika."
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