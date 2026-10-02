Žena zaradila 50 eura čisteći stanove na crno, sud joj odrezao kaznu od 1327 eura

Za ovaj prekršaj zakon predviđa novčanu kaznu od 1327,23 do 2654,46 eura pa joj je izrečena najniža moguća kazna. Osim toga, od nje se oduzima 50 eura koje je zaradila neprijavljenim radom, a mora podmiriti i 20 eura troškova postupka. Kaznu mora platiti u roku od 60 dana od pravomoćnosti naloga. Ako u tom roku uplati dvije trećine izrečene kazne, odnosno 884,82 eura, smatrat će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena.