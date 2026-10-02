neprijavljena djelatnost
Žena zaradila 50 eura čisteći stanove na crno, sud joj odrezao kaznu od 1327 eura
Žena (31) s varaždinskog područja kažnjena je s 1327,23 eura jer je nekoliko tjedana čistila kuće i stanove za druge osobe, a tu djelatnost nije registrirala niti ju je prijavila poreznim tijelima.
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Prema prekršajnom nalogu Općinskog suda u Varaždinu, žena je od sredine svibnja do 8. srpnja ove godine pružala usluge čišćenja kuća i stanova u Varaždinu različitim fizičkim osobama. Za čišćenje je naplaćivala 50 eura, a sud je utvrdio da je u tom razdoblju ostvarila ukupno 50 eura protupravno stečene imovinske koristi, piše Podravski.hr.
Problem, prema presudi, nije bio u samom pružanju usluge čišćenja, nego u tome što je posao obavljala neprijavljeno. Zakon zabranjuje obavljanje djelatnosti bez registracije kod nadležnog tijela ili bez prijave poreznim tijelima.
Takav se rad smatra neregistriranom djelatnošću, neovisno o tome što je riječ o malom opsegu posla i relativno niskoj zaradi, a sud je pritom zaključio da je prekršaj dovoljno utvrđen na temelju dokumentacije koju je dostavio Državni inspektorat.
Kao olakotna okolnost uzeto je to što 31-godišnjakinja ranije nije bila prekršajno kažnjavana.
Za ovaj prekršaj zakon predviđa novčanu kaznu od 1327,23 do 2654,46 eura pa joj je izrečena najniža moguća kazna. Osim toga, od nje se oduzima 50 eura koje je zaradila neprijavljenim radom, a mora podmiriti i 20 eura troškova postupka. Kaznu mora platiti u roku od 60 dana od pravomoćnosti naloga. Ako u tom roku uplati dvije trećine izrečene kazne, odnosno 884,82 eura, smatrat će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena.
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