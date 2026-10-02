Milanović pozvao Hrvate u BiH da izađu na izbore: "To je preduvjet za opstanak i temelj za stabilnost!"

Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore. Pozivam stoga Hrvatice i Hrvate u Bosni i Hercegovini da 4. listopada u što većem broju izađu na izbore, glasaju i izaberu svoje istinske predstavnike. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini sada ima priliku pokazati što je njegova istinska volja jer je svjestan, uvjeren sam, kako je to preduvjet opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje Bosne i Hercegovine", poručio je Zoran Milanović.