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objavio dzs

Inflacija u rujnu porasla na 4,7 posto

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N1 Info
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02. lis. 2026. 11:00
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inflacija
N1

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u rujnu 2026. u odnosu na rujan 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,7%, dok su u odnosu na kolovoz 2026. (na mjesečnoj razini) više za 0,9%, objavio je DZS.

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Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 20,5%, za Usluge 7,6%, za Hranu, piće i duhan 0,2%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -1,4%.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,8%, te Energija, za 2,7%, dok je pad stope promjene procijenjen za komponente Usluge, za -0,7%, te Hrana, piće i duhan, za -0,2%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u rujnu 2026. u odnosu na rujan 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,3%, a u odnosu na kolovoz 2026. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su ostale na istoj razini.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za rujan 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za rujan 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2, objavljuju se 15. listopada 2026.

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cijene u hrvatskoj dzs inflacija inflacija u hrvatskoj

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