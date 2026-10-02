Inflacija u rujnu porasla na 4,7 posto

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u rujnu 2026. u odnosu na rujan 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,3%, a u odnosu na kolovoz 2026. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su ostale na istoj razini.