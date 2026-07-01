KRITIČNA TOČKA
Čelnik UN-a pozvao zemlje na snažnije financiranje agencije za palestinske izbjeglice
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u utorak je pozvao zemlje da pokriju jaz od 100 milijuna dolara u financiranju UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA), upozorivši da se organizacija približava "kritičnoj točki" nakon velikog smanjenja troškova i mjera štednje.
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Guterres je na sastanku UN-ove Opće skupštine o dobrovoljnim doprinosima rekao da je situacija s UNRWA-om sve nesigurnija s obzirom na velika ograničenja diljem okupiranog palestinskog teritorija koja ometaju njezin rad, uz i veliki nedostatak novca.
Agencija UN-a djeluje u Gazi, na Zapadnoj obali, u Libanonu, Jordanu i Siriji, pružajući pomoć, školovanje, zdravstvenu skrb, socijalne usluge i sklonište za 2,6 milijuna Palestinaca.
SAD je bio najveći donator UNRWA-e, ali je smanjio financiranje u siječnju 2024., nakon što je Izrael optužio desetak djelatnika UNRWA-e za sudjelovanje u smrtonosnom napadu Hamasovih militanata u listopadu 2023. koji je izazvao rat u Gazi. Švedska je također lani smanjila financiranje, neki drugi dok se istražuju optužbe, ali većina je nastavila s doprinosima, napominje Reuters.
Guterres je rekao da kriza likvidnosti agencije ugrožava njezinu sposobnost ispunjavanja mandata, koji je Opća skupština obnovila prije šest mjeseci uz ogromnu podršku članica. "Ne mogu nastaviti ovako bez hitne podrške i financijske pomoći država članica“, istaknuo je Guterres, napominjući da je agencija poduzela odlučne korake za provedbu reformi i ažuriranje svoje politike o vanjskim i političkim aktivnostima nakon izraelskih optužbi.
"UNRWA je stabilizirajuća snaga u doba nestabilnosti“, poručio je, odbacujući ono što je nazvao kontinuiranim naporima potkopavanja agencije putem "dezinformacija, kampanja blaćenja, zakonodavnih akcija, operativnih ograničenja i diplomatskih blokada“. Takve akcije ugrožavale su dobrobit milijuna Palestinaca, kao i osoblja UNRWA-e, rekao je Guterres, između ostalog iznijevši podatak da je 390 djelatnika UNRWA-e ubijeno u Gazi od listopada 2023.
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