Čelnik UN-a pozvao zemlje na snažnije financiranje agencije za palestinske izbjeglice

SAD je bio najveći donator UNRWA-e, ali je smanjio financiranje u siječnju 2024., nakon što je Izrael optužio desetak djelatnika UNRWA-e za sudjelovanje u smrtonosnom napadu Hamasovih militanata u listopadu 2023. koji je izazvao rat u Gazi. Švedska je također lani smanjila financiranje, neki drugi dok se istražuju optužbe, ali većina je nastavila s doprinosima, napominje Reuters.