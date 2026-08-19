dvije teme u finalu
Predstavljen novi dizajn novčanica eura: Ne otpisujte još gotovinu
Europske novčanice uskoro bi mogle izgledati potpuno drukčije. Europska središnja banka predstavila je prijedloge za novi dizajn, a građani mogu sudjelovati u izboru motiva. Poruka ECB-a pritom je jasna – usprkos sve većoj popularnosti bezgotovinskog plaćanja, gotovina neće nestati.
Europske novčanice čekaju najveću vizualnu promjenu od uvođenja eura. Europska središnja banka (ECB) predstavila je u srpnju prijedloge za novi izgled novčanica, koji se znatno razlikuje od onoga na koji su građani navikli.
Umjesto dosadašnjih apstraktnih motiva, nove bi novčanice trebale prikazivati prepoznatljive ljude, građevine, ptice i prirodne motive. Cilj je, poručuju iz ECB-a, novčanice učiniti bližima europskim građanima, piše Euronews.
"U tijeku je potpuna vizualna obnova europskih novčanica, s novim temama, motivima i dizajnom, kako bi buduće novčanice bile još bliže Europljanima", kazala je Doris Schneeberger, direktorica ECB-a za novčanice.
Dvije teme u završnici
ECB je odabrao prijedloge koji se temelje na dvije glavne teme – europskoj kulturi te prirodi i njezinu bogatstvu.
U prvoj opciji na novčanicama bi se pojavile osobe koje su ostavile trag u europskoj umjetnosti, glazbi, znanosti i književnosti.
Druga opcija fokusira se na prirodu, odnosno europske rijeke i ptice.
Sve prijedloge možete pogledati OVDJE.
Građani EU-a mogu sudjelovati u javnom istraživanju i izabrati temu koja će biti temelj konačnog dizajna. Prema ECB-u, u anketi su već sudjelovali milijuni Europljana.
Pobjednički prijedlog trebao bi biti objavljen u prosincu 2026. godine.
No nove novčanice neće se pojaviti preko noći. Prema izvoru iz bankarskog sektora, njihovo uvođenje u optjecaj moglo bi uslijediti tek 2029. godine.
Hoće li gotovina nestati?
Promjena izgleda novčanica dolazi u vrijeme kada građani sve više koriste kartice i druga bezgotovinska plaćanja. Istodobno se šire tvrdnje da bi uvođenje digitalnog eura moglo značiti kraj gotovine.
Iz ECB-a takve tvrdnje odlučno odbacuju.
Doris Schneeberger slikovito je poručila da nitko ne bi obnavljao kuću za koju zna da će uskoro biti srušena – odnosno, ECB ne bi ulagao u potpuno novi dizajn novčanica kada bi planirao njihovo ukidanje.
Cilj je, objašnjavaju iz središnje banke, osigurati da građani i dalje imaju mogućnost korištenja javnog novca, bilo u obliku gotovine ili digitalnog eura.
Digitalni euro neće zamijeniti gotovinu
Digitalni euro predstavlja novi elektronički oblik javnog novca koji bi potencijalno mogao biti dostupan od 2029. godine.
ECB naglašava da bi on trebao nadopuniti gotovinu, a ne je zamijeniti.
Građani bi tako trebali zadržati mogućnost izbora načina plaćanja – gotovinom, digitalnim eurom ili drugim sredstvima poput kartica i bankovnih transfera.
"Predani smo tome da plaćanje javnim novcem uvijek bude opcija, bilo gotovinom ili digitalnim eurom", poručuju iz ECB-a.
Euro je dosad mijenjao izgled samo jednom
Europske novčanice od uvođenja zajedničke valute 2002. godine doživjele su samo jednu veću vizualnu obnovu.
Prva serija temeljila se na temi "Doba i stilovi", a na novčanicama su prikazani prozori, vrata i mostovi. Iako je kasnije uvedena takozvana serija Europa, između 2013. i 2019. godine, osnovni vizualni koncept ostao je uglavnom isti.
Sad ECB želi napraviti znatno veći iskorak.
Umjesto izmišljenih i apstraktnih građevina, na novim bi se novčanicama mogli pojaviti stvarni ljudi, stvarne ptice i stvarne građevine.
Ako sve bude išlo prema planu, Europljani bi tako krajem ovog desetljeća mogli početi koristiti novčanice koje će izgledati bitno drukčije od današnjih – ali će jedna stvar, barem prema ECB-u, ostati ista: gotovina ostaje dio europskog platnog sustava.
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