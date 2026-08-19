pobjegao u lisicama
U Zagrebu uhićen bjegunac iz Velike Gorice
Policija je večeras pronašla odbjeglog bjegunca Ž. B. (47), koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je na području zagrebačkog Jaruna.
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Jutarnji list piše da nije poznato kako je stigao iz Velike Gorice do Jaruna, kao ni gdje se skrivao.
Hajdi Karakaš Jakubin piše za Jutarnji da je do uhićenja došlo nakon što ga je prepoznala jedna gošća kafića u kojem je bio.
Muškarac je, podsjetimo, pobjegao policajcima u poslijepodnevnim satima ispred velikogoričkog Županijskog suda. Tad se prilikom ulaska u službeno policijsko vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag.
Za 47-godišnjakom je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava.
Iz zatvora je izašao tek prošlog petka, a tamo je bio na odsluživanju kazne od četiri godine i osam mjeseci.
Već sljedećeg dana na Facebooku je počeo objavljivati sadržaje o bivšoj partnerici, njihovoj djeci i ranijim kaznenim postupcima i zbog toga je ponovno uhićen.
Sutkinja mu je odredila mjesec dana istražnog zatvora jer je procijenila da bi mogao ponovno počiniti kazneno djelo na štetu bivše partnerice.
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